Merkel: Límite británico a inmigración tendrá un precio

Merkel dijo en un evento con dirigentes sindicales internacionales en Berlín que “si el gobierno británico dice que el movimiento libre de personas de ja de ser válido, eso tendrá su precio en las relaciones con Gran Bretaña”.

“Esto no es malicia, pero no puedo tener todo lo bueno y después decir que hay un límite de 100.000 o 200.000 ciudadanos de la UE, más no pueden entrar a Gran Bretaña... tal vez también científicos, pero nadie más, por favor”, dijo Merkel.

“Eso no funcionará y tendremos que pensar en qué obstáculo creamos del lado europeo para compensarlo”, añadió.

Casi el 52% de los británicos que votaron en el referendo del año paso lo hicieron a favor del Brexit.

“Desde luego que siempre pensaremos en la futura relación en el 48 o 49% que no respaldó el Brexit”, dijo Merkel, sin entrar en detalles.

El proceso de divorcio será “muy, muy complicado”, dijo la canciller.