McIlroy toma ventaja de 2 golpes en México

El norirlandés relató que había decidido dormir 14 horas la noche anterior, a fin de reponerse de una infección gastrointestinal, Comentó que se sentía mejor, y su golf lo reflejó.

"Me sentí muy bien por tener más energía. Siento que me coloqué mejor", dijo. "No sólo traté de sobrevivir a esta ronda sino de mejorar el marcador que tenía. Fue bueno sentir que podía lograr esto otra vez".

McIlroy, afectado recientemente por una lesión en las costillas, disputa su primer torneo en siete semanas.

En la jornada, se anotó seis birdies y un eagle. Erró un golpe de un metro para birdie en el último hoyo, pero aun así terminó con una delantera de dos impactos respecto de Phil Mickelson, Justin Thomas y Ross Fisher.

"Estoy en una estupenda posición", resaltó McIlroy. "Pero creo que pude haber tomado una ventaja mayor".

Las tarjetas respectivas de Thomas, Mickelson y Fisher fueron de 66, 68 y 68.

El estadounidense Mickelson jugó los últimos 15 hoyos junto a su hermano Tim como caddie. El caddie habitual enfermó en la jornada, también por una infección estomacal.

Abordó un carrito en el hoyo 13, y se marchó.

"Yo estaba desayunando, Phil me llamó y me dijo 'quédate cerca, por si pasa algo''', indicó Tim Mickelson. "Le dije 'sí, no hay problema'. Así que comencé a seguirlos, y en el hoyo 13, (el caddie) debió marcharse".

McIlroy tiene un acumulado de 133 golpes, nueve debajo del par. Dustin Johnson se ubica a tres golpes, tras firmar una tarjeta de 66.

El venezolano Jhonattan Vegas fue el latinoamericano mejor ubicado, con una ronda de 74 golpes y un acumulado de 143, uno encima del par.