Mayoría en EEUU piensa que Trump interfirió en investigación

Tras la comparecencia de Comey ante el Congreso, una nueva encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que 68% de los estadounidenses están al menos medianamente preocupados por la posibilidad de que Trump y sus asociados de campaña tuvieron relaciones indebidas con Rusia. Casi la mitad de los estadounidenses dijeron estar muy preocupados. Sólo 3 de 10 dijeron que no están tan preocupados.