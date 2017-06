Maturana vuelve al banco del Once Caldas luego de 31 años

"Si aquella vez (en 1986) no estuve solo y forjamos un camino, esta vez podemos labrar unidos el retorno a la grandeza", dijo Maturana durante su presentación formal el lunes en un salón del estadio Palogrande, casa del Caldas. "Siempre quiero llegar al éxito y más allá de la llegada a ese lugar, me preocupa el camino. Y yo no vengo solo, tengo un grupo de apoyo fantástico".

Los hinchas lo aclamaron a su llegada y luego cuando lució la camiseta blanca con el escudo del Caldas, uno de los 12 eliminados de los cuartos de final del torneo Apertura. Se abrazó, posó con algunos de ellos y les pidió que apoyen al conjunto.

Los seguidores del Caldas esperan que “Pacho” _como se conoce en el mundo del balompié_ reviva su brillante pasado en el cual conquistó cuatro títulos en el torneo colombiano y alcanzó la Copa Libertadores en 2004 tras vencer en la final al Boca Juniors. El club se coronó por última vez en el certamen local en 2010.

"Tengo claro de dónde partimos. ¿Queremos ganar? Sí, pero me encantan las formas como queremos ganar. Si queremos tener buenos jugadores, primero debemos tener buenas personas", destacó en charla con los periodistas. El regreso de Maturana al Caldas fue gestionado por el ex presidente de Atlético Nacional de Medellín, Juan Carlos de la Cuesta, y el ex arquero argentino Gastón Pezzuti en medio de cuestionamientos al considerar que supuestamente no está actualizado.

Al-Nassr de Arabia Saudita fue el último equipo que dirigió, de 2011 a 2012. Millonarios de Bogotá fue su último conjunto colombiano, hace 19 años.

"Sé que en estos momentos estoy más preparado que nadie en Colombia para dirigir", sostuvo en la antesala de su retorno al Caldas.

Maturana está vinculado con la FIFA como miembro del comité técnico.

El colombiano ganó prestigio al convertir al Atlético Nacional en la base del combinado colombiano en las décadas de 1980 y 1990.

Con Maturana, el Nacional ganó la Copa Libertadores de 1989, figuración jamás obtenida antes, y la selección de Colombia con él conquistó invicta la Copa América de 2001.

Triunfó con América de Cali en el torneo Clausura de 1992 y fue proclamado como mejor técnico de América en 1993.

Dirigió a Real Valladolid de España de 1990 a 1991 y paso por Atlético de Madrid en 1994.

El combinado de Ecuador lo tuvo de 1995 a 1997, el de Costa Rica en 1999 y obtuvo la Copa Uncaf y ese mismo año asumió el mando del combinado nacional el de Perú hasta el 2000. Llevó al equipo Al Hilal Saudí a la obtención de Copa Campeones de Asia y al triunfo en la liga de Arabia Saudita en 2002.

También transitó por el balompié argentino, fue entrenador de Colón en 2004 y de Gimnasia y Esgrima en 2007. Además guio a Trinidad y Tobago de 2008 a 2009.

Maturana arrancará las prácticas el martes con miras al torneo Clausura, su primer gran reto con el Caldas, en proceso de ajuste.