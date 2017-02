Matan a tiros a niño de 5 años, 3 mujeres en Mississippi

Los cadáveres del menor y de las mujeres fueron encontrados en la comunidad de Toomsuba, cerca de la línea fronteriza de Alabama, y los investigadores está siguiendo "numerosas pistas", dijo a la AP el subdirector policial Ward Calhoun.

Las autoridades no han dicho cuál sería el móvil ni han revelado los nombres de los muertos.

Demetrus Durr dijo a medios locales que las víctimas eran su madre, hermana y su sobrino. Agregó que su sobrinita fue hallada ilesa en casa.

"Solo quiero saber quién lo hizo. Quienquiera que lo haya hecho, no merece vivir", dijo al The Meridian Star (http://bit.ly/2lIySIE). "Se tiene que hacer justicia".

No hubo señal de que alguien entró a la fuerza, y las autoridades no creen que se trató de un homicidio y suicidio, agregó el asistente de jefe. Pero no han identificado a ningún sospechoso.

"A este punto, creemos que la persona que hizo esto no está aquí", añadió Calhoun.

Vecinos sospecharon que algo andaba mal el martes por la mañana, cuando nadie sabía nada de la familia.

