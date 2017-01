Massachusetts pondera horario de verano permanente

De acuerdo a los partidarios, la medida ayudaría a ahorrar electricidad y reducir la depresión de temporada.

Los escépticos dicen que no sería práctico que Massachusetts haga ese cambio por su cuenta si el resto de New England no lo hace. Y si el sol se pone una hora más tarde, también sale una hora más tarde por la mañana, lo que podría representar peligros para niños que caminan a la escuela.

"¿Vamos simplemente a cambiar un problema por otro?", preguntó el representante estatal republicano Paul Frost, miembro de una comisión de 11 integrantes que se reunió por primera vez el miércoles y espera hacer su recomendación para el 31 de marzo.

Massachusetts no es el único estado que sopesa los pros y contras de eliminar los cambios de horario de temporada. California, Alaska y una decena de otros estados han debatido medidas similares.

Algunos de los estados vecinos de Massachusetts también lo han ponderado. Un legislador en Rhode Island propuso una ley el año pasado que habría pasado todo el nordeste una hora adelante, a la Zona del Atlántico, que incluye a varias provincias canadienses.

La región de New England se adentra más en el Atlántico que otros estados del este, lo que hace que los días invernales parezcan más cortos, dice Tom Emswiler, un residente de Massachusetts que escribió un editorial sobre el asunto y que ahora es miembro de la comisión. Datos de salud pública indican que ocurren más ataques cardiacos y accidentes automovilísticos cuando el reloj es adelantado en marzo y se alteran los patrones de sueño, dijo.

Aunque los ahorros en el consumo de electricidad son fuente de controversia, el panelista Peter Shattuck dijo que después que el Congreso extendió el horario de verano por varias semanas en el 2005, el consumo de energía en ese período adicional se redujo por 0,5%.