Mascherano se defiende de acusaciones sobre presiones a DT

Fue una respuesta a Carlos Dibos, preparador físico de Argentina durante la época del técnico Alfio Basile y al que acompañó en su segunda etapa como entrenador de la Albiceleste entre 2006-08.

Dibos, un día antes, acusó a Mascherano de liderar planteles que tenían cierta injerencia en la convocatoria de jugadores.

"¿Mascherano? El que entrega las planillas para asociarte al club de amigos", respondió Dibos ante una pregunta sobre la influencia del "Jefecito" en el armado de la selección de Argentina.

"No me parece mal que un jugador tenga diálogo con el técnico en cuanto a quién prefiere o elige para tener al lado de él, pero ese jugador tiene que tener personalidad, coraje, valentía, ponerse el equipo al hombro. Ese era Diego Armando Maradona", afirmó Dibos. Y ahí se refirió a Messi.

Aunque Dibos no dio nombres, el arquero Sergio Romero, el volante ofensivo Angel Di María y los atacantes Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ezequiel Lavezzi, son algunos de los veteranos de la selección Albiceleste cuestionados por su pobre desempeño.

Pese a tantos subcampeonatos, en Argentina terminar segundo casi que equivale a un fracaso.

"Tenés que sentir que esa camiseta representa a un montón de argentinos y queremos lo mejor. Diego lo representaba y, para mí, Leo no", dijo Dibos. "No quiere decir que esté mal. Para mí está entre los tres mejores jugadores del mundo, pero no es el mejor. Hoy, Neymar es mejor".

Basile, con Dibos como preparador físico, decidió dar un paso al costado en octubre de 2008 luego de perder 1-0 ante Chile por eliminatorias mundialistas.

En ese entonces, el equipo estaba tercero en la tabla rumbo al Mundial de Sudáfrica, donde dirigió el plantel Maradona.