Más homenajes para Chapecoense, antes de disputar Recopa

Son ahora hijos adoptivos de los antioqueños

Las ovaciones y los honores comenzaron el lunes, cuando arribaron al aeropuerto José María Córdova de Rionegro, a las afueras de Medellín. Siguieron en el hotel, en la visita a las clínicas donde fueron atendidos y en la población de La Unión, vecina al cerro El Gordo, lugar donde se estrelló el avión y que lleva ahora el nombre de Chapecoense, tras una decisión tomada en diciembre por las autoridades locales.

El clímax llegó en el estadio Atanasio Girardot, escenario el miércoles del duelo de vuelta por la Recopa Sudamericana entre dos equipos que son rivales en la cancha pero han quedado hermanados por la calamidad.

Atlético Nacional disputa el encuentro en su condición de monarca de la Copa Libertadores, que conquistó en 2016. Chapecoense lo hace como campeón de la Copa Sudamericana, pese a que nunca alcanzó a jugar la ida de la final de ese certamen, prevista para el 30 de noviembre. La aeronave se estrelló cuando conducía al plantel de Chapecó hacia Rionegro.

La víspera, los futbolistas Jackson Follmann, Alan Ruschel y Helio Neto, así como el narrador deportivo Rafael Henzel soportaron el momento más dramático de la visita. cuando ascendieron en medio de la lluvia al referido cerro y observaron llorosos restos de la aeronave que llevaba 77 personas y de la cual fueron rescatados con vida.

"Después de ver el sitio del accidente no puedo entender cómo sobrevivimos y nos rescataron. Si fue difícil caminar allí, no me imagino esa noche", manifestó Neto, visiblemente triste.

Los jugadores y el narrador se abrazaron con miembros de la Cruz Roja, la Defensa Civil, las fuerzas armadas y los voluntarios que colaboraron en el complicado rescate.

"Yo sabía que fue difícil pero nunca tan difícil... Fue un milagro de Dios, un milagro, un milagro (salvarse)", repitió el guardavallas Follmann a quien le fue amputada parte de la pierna derecha.

El doloroso momento que soportaron el martes a su paso por el cerro lo mitigaron un poco con las ovaciones de los hinchas.

"Chape... Chape", corearon los espectadores vestidos de verde, el color de Chapecoense y Nacional.

Ahora, a los clubes los une algo mucho más significativo que esa tonalidad en su uniforme.