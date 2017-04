Más de 1.000 tailandeses quedan varados en aeropuerto

Las víctimas dijeron a la televisión tailandesa que pagaron 9,730 baht (280 dólares) por un paquete que incluía vuelos y hotel. Esto es un precio muy bajo ya que generalmente solo un vuelo de ida de Bangkok a Tokio cuesta más de 400 dólares.

Medios tailandeses reportaron que la policía detuvo el miércoles a la jefa de WealthEver, Pasit Arinchalapit, en Ranong, provincia fronteriza, tras realizar un operativo para hallarla. También reportaron que Pasil tenía otras quejas de fraude en su haber y ha cambiado de nombre varias veces.

El primer ministro, Prayuth Chan-ocha, aconsejó a sus compatriotas que tengan cuidado para evitar ser víctimas de estafas como ésta.

"Los tailandeses creen muy fácilmente en otras personas", dijo Prayuth. "Cuando digo algo, la gente realmente no me cree, pero lo creen cuando otra gente habla, y luego son estafados. No digo que yo soy mejor, pero yo no engaño a la gente".