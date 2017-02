Marte prepara su debut como nuevo JC de los Piratas

El dominicano debutó en las mayores en 2012 y acumula 544 juegos como titular. Muy rara vez, 44 para ser exactos, le tocó iniciar un partido fuera del jardín izquierdo.

Pero el ganador del Guante de Oro los últimos dos años afronta una nueva responsabilidad tras la decisión del manager Clint Hurdle.

"Tengo muchísima experiencia en el jardín central", dijo Marte. "Cuando me subieron a Grandes Ligas, me pasaron al izquierdo y no tuve problemas con eso. Pude dar lo mejor de mí. Ahora que me han dado esta oportunidad, estoy feliz de volver a mi posición original".

Marte lideró la Liga Nacional con sus 17 asistencias en los jardines la pasada temporada. Fue la mayor cantidad por parte de un guardabosque de los Piratas desde las 26 de Dave Parker en 1977. El tamaño del bosque izquierdo en el PNC Park en Pittsburgh es vasto, pero Marte lo dominó con maestría gracias a su velocidad y habilidad para medir la trayectoria de los batazos.

"Entiendo que deberá hacer algunos ajustas, pero siempre he tenido un buen ojo para la pelota", dijo Marte. "Y le sé partir".

McCutchen pasa al derecho por primera vez en su carrera. McCutchen ha jugado siempre en el central. Gregory Polanco, otro dominicano, se encargará del jardín izquierdo.

El nuevo orden implica un cambio en cuanto a quien da las órdenes en los jardines.

"Marte es el jardinero central, así que le va a tocar ese trabajo", dijo McCutchen. "Le tocará llevar la voz cantante. Tendrá que dar ese paso al frente. Estoy seguro que él lo sabe y lo entiende. Sabrá cumplir con el deber".

Marte bateó para .311 la pasada temporada y quedó tercero en las mayores con 47 bases robadas. Pero apenas conectó nueve jonrones tras alcanzar un récord personal de 19 en 2015.

"Tiene más poder", señaló Hurdle. "El año pasado fue un caso atípico. Algo más de poder ayudar, más fuerza. Sigue aprendiendo como bateador, por lo que creo que tiene la capacidad de empujar la bola, ese poder para batazos entre los jardineros podrá evolucionar en más poder para sacar la bola del parque".

Marte fue el cuarto bate durante la mayor parte del año pasado, aunque también lo hizo de quinto, segundo y sexto. Hurdle aún no ha decidido cuál será el turno de Marte para esta campaña.

"Incluso de noveno al bate, yo voy a dar lo mejor que tenga", bromeó Marte. "Todos saben de mi calibre como pelotero y lo que puedo hacer. Los jonrones ya vendrán. Pero por ahora quiero enfocarme en pulir mi juego, el embasado, robar bases, batear esos hits".