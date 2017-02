Marsella vence a Rennes y sigue a la caza del 4to en Francia

Gomis ha sido el mejor jugador de Marsella esta temporada, con 16 goles en la liga, pero se lesionó una rodilla el fin de semana pasado y se espera que este fuera de acción seis semanas.

En su ausencia, Clinton N'Jie y Florian Thauvin anotaron sendos goles en la segunda mitad y Marsella alcanzó en el quinto puesto a Saint-Etienne, un punto debajo de Lyon, que marcha cuarto.

El armador de Francia Dimitri Payet estuvo cerca en tres ocasiones — estrellando un balón en el larguero con un cañonazo — antes de iniciar la jugada que concluyó con el gol de N'Jie.

Cinco minutos más tarde, Thauvin anotó con una poderosa comba a la esquina desde 20 metros tras recibir un balón en taco de Morgan Sanson.

Más tarde el sábado Niza, que tiene de regreso a Mario Balotelli, se mide con el colista Lorient. Angers visita Nancy y Metz juuega en casa del Nantes.

El Paris Saint-Germain, que va segundo, recibe al Tolouse el domingo y puede acercarse a un punto del líder Mónaco, que el viernes empató 1-1 en Bastia.

También el domingo, Lyon vs Dijon; Montpellier vs. Saint-Etienne, y Bordeaux vs. Guingamp.