Marjorie de Sousa confirma separación y batalla legal con Julián Gil

Según Marjorie, ella quiso hacerlo todo a través de términos amistosos, pero acusa a Gil de no haber aceptado ese camino y haber preferido el de los abogados.

AQUÍ LO QUE DICE EL COMUNICADO:

“El público, los medios de comunicación, fans y amigos, no sólo son fundamentales en la formación y en el éxito de la carrera de un artista, también se convierten en la familia cercana de cada uno de nosotros los que trabajamos en este medio, donde nuestra vida está expuesta a los comentarios, opiniones y acciones de terceros. Como todo ser humano nos emocionamos, vivimos, compartimos momentos, decisiones y también noticias que no siempre son las más agradables. Hago de su conocimiento oficialmente que mi relación con Julián Gil sí llegó a su fin. Se han dicho muchas versiones e incluso han calumniado a mi equipo de trabajo con declaraciones jamás ofrecidas, cosas y situaciones en referencia a mi persona e involucrando mi nombre también. Nadie hasta este momento se había pronunciado ante esta situación, primero por respeto a mi hijo, al público que es por quien trabajo y porque somos figuras que estamos expuestas a situaciones personales como esta que no son agradables de compartir, y de las cuales a veces se puede juzgar sin saber. No sólo la educación cultural en los seres humanos es básica, la formación de los valores y los ambientes familiares son vitales para que crezcamos en armonía, en plenitud y felicidad, ahora lograr esto es mi compromiso más grande con mi hijo, y seguir trabajando para asegurarme que a él nunca le falte nada, y sé que así será por que crece y crecerá con un amor abundante e inagotable. Existe un proceso legal actualmente entre ambas partes ya que, aunque por mi parte siempre busqué un dialogo personal y amistoso, ese no fue el caso de la persona en cuestión, y por eso ahora mi equipo de abogados estará a cargo de todo junto con las leyes de México que es donde nació mi hijo. Ellos decidirán cómo se tendrán que derivar los hechos de ahora en adelante. A mí me esperan varios proyectos por realizar y un futuro ahora junto al que es el más grande amor de mi vida, no tengo como agradecer todos los mensajes, atenciones y buenos deseos que he recibido desde que anuncié a los cuatro vientos que esperaba ansiosa y emocionada su llegada. Desde lo más profundo de mi corazón estoy agradecida siempre por su apoyo, no les niego que es un momento muy, muy difícil, pero les pido para mí y mi familia respeto y prudencia, han sido meses de enfrentarme a muchas decepciones y realidades que no imaginé; y es muy complejo lo que vivo como mujer, como madre y como ser humano en todos los sentidos de vida. Sé que de la mano de Dios y de la Virgen, de ustedes y con la fuerza y entusiasmo único que mi Matías me inyecta saldremos adelante. Gracias, Marjorie De Sousa”.

Por su parte, nos comunicamos con Alberto Navarro, publicista de Julián Gil, quien nos aseguró que el actor y empresario ya estaba al tanto de este comunicado, y que dará declaraciones en el evento que tiene, este próximo jueves en Miami, para presentar la llegada de sus productos, Carson Life, a Estados Unidos.

Recordemos que el año pasado Marjorie y Julián sorprendieron con la noticia de que se estaban dando una segunda oportunidad y que, además, estaban esperando un bebé. Durante todo el embarazo compartieron la felicidad del amor, se comprometieron y hasta hablaron de boda. Pero luego del nacimiento de Matías, todo pareció cambiar. Ya no había imágenes juntos en las redes sociales, y a Gil se lo veía lejos de su novia y su pequeño hijo.

Finalmente hoy llegó la confirmación oficial de manos de Marjorie, y parece que esto recién comienza.