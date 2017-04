Marineros: Félix Hernández, baja por dolencia en hombro

Hernández apenas duró dos innings, permitiendo cuatro carreras, en la derrota 19-9 ante los Tigres. El ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2010 tenía marca de 2-2 con 4.73 de efectividad en cinco aperturas esta campaña.

“No se sentía bien en el calentamiento anoche”, dijo el manager Scott Servais el miércoles. “Subió para el segundo inning y no estaba bien, el brazo no le respondía. Nada de dolor o algo así, simplemente no podía tirar a gusto”.

Se trata del segundo año seguido que Hernández entra a la lista de incapacitados.

Hernández promedió al menos 30 aperturas para los Marineros en cada temporada entre 2006-15. Realizó 25 el año pasado, pero se perdió casi dos meses, desde fines de mayo hasta mediados de julio, por una dolencia en la corva derecha.

El derecho de 31 años solo pudo hacer 48 pitcheos antes que Servais le sacó.

“Ahora le toca a los doctores evaluarle y dar un diagnóstico”, señaló Servais.

Seattle amaneció el miércoles en el último puesto de la división Oeste de la Americana.

Haniger también salió en el tercer inning del juego del martes. El novato es el bateador más destacado del equipo en lo que va del primer mes de la temporada, con un promedio de .338 y lidera la liga con 20 carreras anotadas.

Los Marineros subieron a Chase De Jong de su sucursal de Triple-A en Tacoma y el derecho se perfila como el reemplazante de Hernández en la rotación.