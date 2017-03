Marineros estelares zarpan al Clásico Mundial

Había que abordar un avión con destino a Florida, donde se incorporarán a la selección de su país, en busca de defender el título que conquistó hace cuatro años en el Clásico Mundial.

"Va a ser muy divertido para nosotros estar con todos los chicos", dijo Segura. "Vamos a darlo todo, seguro".

El venezolano Félix Hernández figura entre 12 jugadores, de ligas menores y mayores de los Marineros que participarán en el Clásico Mundial.

Ello implica que Seattle no contará con los titulares en el corazón del cuadro (Canó y Segura), con su bateador designado (Cruz) ni con su as Hernández durante un periodo que iría de ocho a 18 días. Otros dos abridores están en el Clásico, aunque Drew Smyly no acudirá a menos que Estados Unidos avance a la segunda ronda. El cerrador Edwin Díaz se unirá a la selección de Puerto Rico en su campamento, ubicado en la cercana localidad de Scottsdale, Arizona.

Hernández cumplió el domingo con su última apertura en Peoria, antes de dirigirse a la cercana Surprise para entrenar con Venezuela. Laboró tres innings ante Oakland, y realizó 50 lanzamientos, permitiendo dos carreras y cuatro hits, con cinco ponches.

Los Atléticos se impusieron por 5-4.

El "Rey Félix" abrirá el primer encuentro de su país en el Clásico Mundial, el viernes ante Puerto Rico, en la ciudad mexicana de Guadalajara.

"Será un torneo bien divertido", avizoró Hernández. "Es realmente importante darle a Venezuela una victoria después de todo lo que ocurre allá, la situación es muy mala. Una victoria de Venezuela sería significativa".

Yovani Gallardo, quien abrió el duelo del sábado, se incorporó a la selección mexicana.

"Uno puede unirse con los otros peloteros de su mismo país en un solo vestidor, eso es emocionante", expresó Gallardo, quien lanzó en la edición de 2013. "Va a ser muy reñido, desde el primero hasta el último lanzamiento".

Otra parte del plantel de los Marineros cayó en la jornada por 7-3 ante los Dodgers de Los Ángeles en Glendale.

___

Cardenales 14, Mets 11

PORT ST. LUCIE, Florida — Matt Harvey tuvo una mala salida en su debut durante esta pretemporada, y los Cardenales de San Luis vencieron 14-11 a los Mets de Nueva York.

Harvey permitió cuatro carreras limpias en un inning y dos tercios. Trata de recuperar la forma tras una cirugía de la caja torácica, a la que se sometió en junio, con lo cual terminó una campaña en la que tuvo una foja de 4-10 y una efectividad de 4.86.

El venezolano José Martínez sacudió un jonrón de tres carreras ante Harvey. Disparó tres inatrapables y anotó en cuatro ocasiones.

Por los Mets, el cubano Yoenis Céspedes conectó su segundo vuelacerca de la pretemporada.

___

Orioles 3, Filis 2

SARASOTA, Florida — El dominicano Welington Castillo conectó un doble para remolcar a Mark Trumbo, y los Orioles de Baltimore superaron 3-2 a una parte del plantel de los Filis de Filadelfia.

Castillo, firmado un año como agente libre por Baltimore, reemplazaría a Matt Wieters como el cátcher titular.

___

Rays 5, Azulejos 3

DUNEDIN, Florida — Alex Cobb permitió una carrera limpia en tres innings del encuentro que los Rays de Tampa Bay ganaron 5-3 a los Azulejos de Toronto.

Por los Azulejos, el dominicano José Bautista conectó un doble y un sencillo.

___

Yanquis 3, Piratas 2

TAMPA, Florida — Masahiro Tanaka lanzó tres capítulos, en los que no admitió carrera y ponchó a cuatro rivales, y los Yanquis de Nueva York se impusieron 3-2 a los Piratas de Pittsburgh.

El japonés no ha tolerado carrera en dos aperturas.

___

Filis 8, Tigres 5

CLEARWATER, Florida — Justin Upton sonó su primer bambinazo de la pretemporada para remolcar tres carreras, pero los Tigres de Detroit cayeron 8-5 ante una parte del plantel de los Filis de Filadelfia.

Clay Buccholz, quien está en su primer año con Filadelfia, permitió cuatro carreras limpias en tres innings.

___

Astros 7, Marlins 7, en 9 entradas

JUPITER, Florida — El cubano Adeiny Hechavarría y Tyler Moore aportaron sendos jonrones, en el duelo que los Marlins de Miami empataron 7-7 ante los Astros de Houston, tras nueve innings.

___

Medias Rojas 11, Bravos 1

FORT MYERS, Florida — Kyle Kendrick lanzó cuatro episodios sin aceptar hit y los Medias Rojas de Boston apabullaron 11-1 a los Bravos de Atlanta.

___

Mellizos 4, Nacionales 2

WEST PALM BEACH, Florida — Héctor Santiago, quien se apresta a cumplir su primera campaña completa con los Mellizos, recetó cinco ponches en dos episodios y dos tercios, en el duelo que Minnesota ganó 4-2 a los Nacionales de Washington.