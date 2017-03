Mariela Castro: 'El pueblo no quiere virar al capitalismo. Seguimos inventando el socialismo'

"Cuba se mantendrá con su proyecto socialista", afirmó este sábado Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) quien se encuentra en México invitada al Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

El periódico mexicano La Jornada preguntó a Mariela Castro por un posible "capitalismo disfrazado" en la Isla a lo que respondió rotundamente que no se iba a "virar hacia el capitalismo": "El pueblo no quiere virar. Seguimos inventando el socialismo".

La hija del dictador Raúl Castro visitó el FICG, en donde recibió el premio Maguey por su activismo a favor de los derechos de la comunidad homosexual, de los derechos de las mujeres y la prevención del VIH Sida.

En entrevista con La Jornada, fue interrogada sobre la negativa del régimen a que el expresidente Felipe Calderón entrara en febrero a la Isla para asistir a la entrega del Premio Oswaldo Payá, Verdad y Vida.

"Como dijo el papa Francisco: América Latina sufre la existencia de algunos cipayos. Nosotros no les abrimos la puerta a los vendepatrias", fue la única respuesta que anotó al respecto.

Cuestionada sobre si ha cambiado la política migratoria hacia los cubanos con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU, dijo que "hasta ahora no".

"Quisiera que el mismo trato (que se da a los cubanos) se lo dieran a los inmigrantes de todo el mundo que llegan a Estados Unidos buscando mejores condiciones económicas, que es lo que los atrae. Lo que no queremos es la Ley de Ajuste para los cubanos, porque estimula la migración desordenada, ilegal y además peligrosa, lo ideal es que faciliten las visas necesarias para que puedan viajar sin peligro", añadió.

Sobre un supuesto fin del embargo y la entrada de capital a la Isla, Castro Espín señaló que "el límite (de la entrada de capital) sería no generar una clase social antagónica a las que históricamente han sido explotadas y desposeídas. Lo que el pueblo de Cuba no quiere es que surjan clases sociales antagónicas, porque eso ya lo superamos con la Revolución, por tanto, el Estado y el Partido observan y cuidan que no haya una clase social con capacidad de influencia en lo político y que se beneficie de eso".

Asimismo, destacó que los sectores de la salud, la cultura, el deporte y la producción de alimentos tienen que ser velados por el Estado a quien corresponde "poner límites al productor privado".

Sobre la ausencia en Cuba de una legislación para el matrimonio entre parejas del mismo sexo, Castro Espín se escudó en que "las leyes no logran modificar los prejuicios ni las conciencias".

"Cuba no ha adoptado una ley a favor del matrimonio homosexual porque no se puede repetir lo que hacen otros y, además, esto no asegura el fin de los crímenes de odio hacia ese grupo", concluyó.