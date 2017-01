Maradona critica a Barcelona y Messi por ausencia en Zúrich

Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Luis Suárez y Messi estaban nominados a formar parte del once ideal del año, y en el caso del argentino también al premio The Best. Los jugadores no viajaron, al parecer para reservar energías por el partido del miércoles con Athletic de Bilbao por la Copa del Rey.

"El Barcelona, aunque perdiera con Athletic, se tendría que haber presentado. De España a Zúrich, en una hora y media estás", destacó Maradona la noche del martes a radio Rivadavia, de Argentina.

"Todos los partidos son importantes para el Barcelona, no sólo el Bilbao. Y por estadística, le gana fácil. Lamentablemente, el Barcelona estuvo muy, pero muy mal en no ir a la gala", agregó el colosal capitán del seleccionado argentino campeón del Mundo en México 1986 y con un pasado como jugador del Barcelona.

Sobre su compatriota Messi, el ex Pibe de Oro opinó que "a nadie le gusta perder, pero tenés que venir por los que te votaron. Fue la gala de los jugadores de fútbol; los dirigentes quedaron pintados".

Maradona participó del acto como encargado de entregar el premio al mejor entrenador del 2016, el italiano Claudio Ranieri, campeón de la liga Premier de Inglaterra on el sorprendente Leicester City.