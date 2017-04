Machado lleva caramelos predilectos hasta en sus zapatos

Desde el talón hasta la punta del pie, hay en las plantillas numerosas hileras que muestran los caramelos. El propio dominicano hizo el diseño, y ahora lo está empleando.

"Sí me gustan los Skittles", dijo Machado el miércoles en el clubhouse de Baltimore. "Si los pongo en mis zapatos, quiere decir que significan algo para mí".

No es posible que los fanáticos vean el dibujo, así que no puede decirse que Machado esté promoviendo el producto. Afirma que su objetivo es únicamente dar suerte a los Orioles.

"Espero que sea de buena suerte, ¿por qué no? Son mis 'cleats' para este año", dijo. "Hacemos ciertas cosas que la gente no sabe por el equipo y por nosotros mismos".

Desde luego, el bate y el guante de Machado son más importantes que sus zapatos para el éxito de Baltimore. Tres veces electo al Juego de Estrellas, conectó 37 jonrones el año pasado y finalizó quinto en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Machado negó que coma un paquete de Skittles al día. Sin embargo, sí consume algunos de estos dulces.

"Mi esposa me da una bolsa con cosas de comer para cada gira, y siempre me pone algunos ahí", dijo. "Me los como poco a poco".