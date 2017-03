Lupe Esparza: "Bronco tiene que estar actualizado"

Parte de los cambios fue la integración hace cinco años de los hijos del vocalista Lupe Esparza. René, de 32 años, es bajista y José, de 30, toca la guitarra y actualmente es el productor.

"Realmente es un halago, estamos muy agradecidos con la vida, con Dios, que nos haya permitido compartir el mismo escenario y en el mismo sueño con mi padre, Lupe Esparza, y con Ramiro Delgado (acordeonista original de la banda)", dijo José el martes en entrevista con The Associated Press. "Creo que nuestra tarea es hacer nuestra propia historia, nuestra propia página y seguir escribiendo historias de Bronco".

Lupe consideró que a sus hijos "no hay mucho que enseñarles" al estar en la banda, que completa el baterista Javier Cantú, y tampoco cae en la tentación de ser un padre estricto.

"Ellos crecieron desde niños respirando, soñando o viviendo la música de Bronco", señaló. "Creo que conocen el lenguaje bastante bien, saben las obligaciones que hay aquí, que la disciplina es el punto número uno, la humildad y el agradecimiento".

Para su nuevo álbum contaron con grandes invitados que vienen de otros géneros musicales. Con Cristian Castro cantan "Nunca voy a olvidarte", con Julieta Venegas "Adoro" y con León Larregui "Que no quede huella". Lupe Esparza dijo que la banda se siente halagada de ser la primera del género regional mexicano con un disco del formato acústico de Sony Music.

"Nos costó mucho trabajo seleccionarlo, nos costó trabajo más bien cuáles (éxitos) no iban", dijo sobre el repertorio de "Bronco Primera Fila" que también incluye a los argentinos de Illya Kuryaki and the Valderramas en "Sergio el bailador" y a la banda infantil mexicana LemonGrass en "El sherriff de chocolate".

"La idea es darle de alguna manera una propuesta nueva a esas canciones, ponerles otro vestido, tal vez como una quinceañera, agregarle más accesorios sin que se nos pierda la esencia de Bronco. La idea es con esa intención llegarle a las nuevas generaciones que conocen y han oído de Bronco a través de sus papás o de otras personas".

La banda no se limitó a recrear sus éxitos para el disco. También incluyeron tres canciones inéditas: "Doctor", de José Luis Roma del dueto Río Roma; "Gajes del oficio", de Miguel Luna, e "Impotente", de Lupe.

"Un grupo como nosotros no podemos seguir atrapados en un pasado musical maravilloso", dijo el vocalista "Bronco tiene que estar actualizado. No puedes grabar un disco y que se escuche como se escuchaba hace 20 años. Tenemos que atrevernos; el que no se atreve no gana y santo que no es visto no es venerado. Por eso estamos aquí".

Después de su primer concierto en el festival Vive Latino, Bronco se prepara para su primer palenque el 18 de abril en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y en octubre debutará en el Auditorio Nacional.

"Los tiempos han cambiado completamente, ya es diferente todo. Creo que Bronco tiene que irse también por otros caminos, girar a otros escenarios", agregó Esparza.

La banda también seguirá presentándose en Estados Unidos, donde tiene un público cautivo. En julio estará en Boston, Nueva York y Baltimore, entre otras ciudades.

"Año tras año prácticamente cuatro o cinco meses del año nuestra gira es para Estados Unidos", dijo René. "Siempre hemos estado de alguna manera pendientes de todo el público de allá".