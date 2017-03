Luis Enrique dejará banquillo de Barsa al final de temporada

"Aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. No seré entrenador del Barcelona la próxima temporada", confirmó Luis Enrique tras la victoria 6-1 sobre Sporting de Gijón por la liga española, y luego de haber avanzado la noticia a sus jugadores. "Necesito descansar. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso".

"El motivo es la manera que tengo de vivir esta profesión. Esto significa muy pocas horas de descanso, de desconectar", agregó.

En su tercera temporada al frente del equipo azulgrana, el exfutbolista de la entidad catalana aún tiene a tiro conquistar los tres grandes títulos de la temporada, aunque en la Liga de Campeones el Barsa deberá remontar un 4-0 en contra ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final.

"Esta pretemporada tuve una reunión con la directiva y dije que había posibilidad que no renovara. Me dijeron que no tuviera ninguna prisa para tomar esta decisión. El momento ha llegado", relató Luis Enrique, quien agradeció la confianza depositada en su persona. "Ellos fueron los primeros que apostaron por mí en el filial y después al primer equipo. Agradezco a los futbolistas su apoyo".

En la liga española, el Barsa anda momentáneamente líder por la 25ta fecha, aunque pendiente de que el Madrid no gane a Las Palmas en su correspondiente partido. Los azulgranas también disputarán la final de la Copa del Rey ante el modesto Alavés.

Incorporado en la temporada 2014-15 en relevo del argentino Gerardo Martino, Luis Enrique conquistó el triplete de liga, copa y Champions en su primera campaña con el Barsa, algo que hasta entonces solo había conseguido el venerado Pep Guardiola.

"Hemos de estar muy contentos del trabajo que ha hecho Luis Enrique hasta ahora. Hace unos días nos avanzó que no renovaría y que lo anunciaría en su momento", dijo el presidente de la entidad, Josep María Bartomeu, quien no quiso dar pistas sobre posibles sustitutos, aunque el nombre del argentino Jorge Sampaoli, actual timonel del Sevilla, suena con fuerza.

Luis Enrique, a menudo criticado por sus malos modos con los medios informativos y la renuncia del estilo que patentó Guardiola, ha ganado 8 de 10 títulos posibles con el Barsa.

"Quedan tres meses apasionantes, estamos en una situación difícil, especialmente en una competición, pero con la ayuda de todos y si los astros se alinean vamos a dar la vuelta al partido contra el PSG. Mi dedicación será plena en estos tres meses", aseguró el todavía técnico barcelonista.