Lucas Moura finalmente brilla en el PSG

Lucas anotó el miércoles su 11er gol de la campaña en la victoria de 4-0 en la Copa de Francia sobre Rennes. Se ha convertido en un socio clave para el goleador Edinson Cavani y en uno de los principales jugadores del técnico Unai Emery.

Sus dos primeras temporadas fueron difíciles y las últimas dos inconsistentes. Los hinchas no estaban seguros de lo que tenían: ¿Era Lucas un goleador o un asistidor, gambeteador o armador?

Lucas era de hecho un poco de todo, pero no se destacó en nada por mucho tiempo.

Esta campaña, ha sido extremadamente consistente, añadiendo goles a su amplio repertorio de velocidad, habilidad, carreras explosivas y pases inteligentes.

"Estoy mucho más asentado ahora", dijo Lucas, de 24 años, en una entrevista con The Associated Press. "Antes era muy joven".

Lucas llegó del club brasileño Sao Paulo en 2012, apenas un año después que los inversionistas cataríes QSI habían adquirido el PSG.

Lucas fue uno de varios fichajes de PSG que sacudieron el mercado, y por los que el club francés pagó más de 40 millones de euros. PSG le ganó a Manchester United en la pelea por su contratación.

Pero las grandes expectativas, y otros factores, resultaron demasiado para el joven futbolista.

"(Es difícil) para cualquier jugador que deja su país a los 19 o 20 años, especialmente los brasileños", le dijo Lucas a la AP. "Estamos acostumbrados a nuestro país, nuestra cultura. Y además es frío".

Decidió desairar a Man U gracias a una llamada telefónica de su compatriota Leonardo, un ex astro del PSG y presidente deportivo del equipo entonces. "Todo estaba casi listo para que me sumase a United, pero a último momento Leonardo me llamó. Me convenció", dijo Lucas. "Pienso que a causa del equipo, de los brasileños que estaban aquí entonces, pensé que sería más fácil para mí".

Inicialmente tuvo problemas para ser consistente y muy pronto hinchas y críticos le pusieron la etiqueta de ineficiente ante el arco.

"Me criticaron mucho", dijo Lucas, que ha jugado 34 veces para Brasil. "La gente decía: 'No anota muchos goles'''.

La frustración claramente persiste sobre lo que él considera una valoración injusta.

"Las estadísticas son importantes, pero no lo son todo", dijo Lucas, con un tono de desafío. "Tú puedes crear cinco o 10 oportunidades en un partido y el delantero las falla".

Al final de esta campaña, a Lucas le quedarán dos años en su contrato. El brasileño se siente ahora en casa en París y dice que no ve su futuro en ninguna otra parte.

"Tengo todo lo que necesito y quiero ser parte de la historia aquí, como Rai y Ronaldinho", dijo, hablando de sus célebres compatriotas, que son héroes del club.