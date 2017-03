Louis Tomlinson de One Direction es arrestado en aeropuerto

Tomlinson, al arribar el viernes con su novia Eleanor Calder, pidió a un fotógrafo que dejarla de filmarlo. Después de la presunta trifulca, el fotógrafo detuvo a Tomlinson hasta que llegó la policía.

El cantante quedó en libertad y deberá comparecer ante la corte el 29 de marzo.

Martin Singer, su abogado, dijo que el paparazzi "provocó y causó el altercado" y que Tomlinson actuó en defensa de su novia, que fue "atacada".

One Direction, creada en 2010, tiene varios hits incluidos "Drag Me Down", "Story of My Life", "What Makes You Beautiful", "Perfect" y "Best Song Ever".