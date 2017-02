Los Trump cenan hoy con Marco Rubio y su esposa

El senador cubanoamericano, ex contendiente de Trump por la candidatura republicana, es el primer legislador invitado a una cena privada en la Casa Blanca con el actual mandatario

El senador cubanoamericano por la Florida Marco Rubio y su esposa, Jeanette, cenan esta noche en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y la Primera Dama, en la primera cena privada de Trump con un legislador.

Melania Trump viajará desde Manhattan para asistir al evento programado en el Salón Azul, al final de una jornada en la que el presidente se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Rubio es partidario del plan de Trump de trasladar la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. No se sabe si la visita tiene que ver con conseguir apoyo en el Congreso para la mudanza de la sede diplomática.

Trump se ha reunido con varios legisladores en Washington, pero no había invitado a ninguno a una cena en la Casa Blanca, con las esposas incluidas.

Trump y Rubio dejaron atrás sus escaramuzas verbales de la campaña por la nominación presidencial republicana en 2016, y luego se apoyaron mutuamente en sus respectivas campañas por la presidencia y por reeelegirse como senador por la Florida.

Rubio ganó en noviembre un nuevo período de seis años en el Senado federal.

El legislador cubanoamericano desestimó esta semana los pronósticos de que Trump no terminaría sus cuatro años como presidente, indicando que lo que se necesita es que el país se una y se remangue la camisa.

“Necesitamos ocuparnos del país, ya veremos cómo sale todo”, dijo al programa TMZ. “Está bien discrepar, y podemos tener un debate sobre las cosas en que discrepamos, pero en las que podemos avanzar, debemos intentarlo”.

La cena con los Rubio sigue a la que tuvo Trump la víspera con otro precandidato republicano, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y su esposa, Mary Pat, en la mansión presidencial.

[Con información de la Casa Blanca, The Miami Herald, TMZ and The Washington Examiner]