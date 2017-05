Los temidos tiburones blancos no son rival para las orcas

Las orcas tienen una imagen más benigna (la película “Free Willy” de 1993 contribuyó a ello) debido a su inteligencia y su accesibilidad en los parques acuáticos.

Las carcasas detectadas hace poco cerca de Ciudad del Cabo tienen marcas de mordidas hechas por orcas, según conservacionistas. Ninguna tenía el hígado, lo que hace pensar que las orcas, conocidas también como ballenas asesinas, se enfocaron en los órganos más nutritivos, con más aceite y grasas, y descartaron el resto de su presa.

Cada tiburón tenía una gran herida en su parte inferior, lo que da un indicio de la destreza de las orcas, cuyos machos más grandes pueden llegar a medir nueve metros (30 pies), mucho más que los tiburones blancos.

“Es una muestra de lo que son capaces las orcas”, dijo Alison Towner, bióloga marina del Dyer Island Conservation Trust, que intenta proteger ecosistemas frágiles en las aguas del sur de África. Towner participó en las autopsias de los tiburones, que confirmaron que murieron a manos de orcas.

A pesar de su mayor tamaño, no es común que las orcas persigan tiburones, según George Burgess, director del Programa de Rescate de Tiburones de la Florida. Pero los tiburones más pequeños pueden ser parte de la dieta de las orcas y estudios han mostrado que la dureza de la piel del tiburón afila los dientes de las orcas con el correr del tiempo.

Dos tiburones fueron recuperados en Gansbaai y otro en Struisbaai. Más cerca de Ciudad del Cabo se encontraron varias carcasas de tiburones vaca sin sus hígados en False Bay, donde habían sido vistas orcas, de acuerdo con el departamento del medio ambiente sudafricano.

“Las ballenas asesinas son las principales depredadoras, pero nosotros estamos acostumbrados a ver a los tiburones blancos en la cima de la cadena alimenticia de nuestras aguas. Las orcas son cazadoras mucho más especializadas y para ellas todo lo que hay en el océano es una posible presa”, indicó el departamento. Agregó que son mamíferos con grupos sociales muy avanzados y grandes cerebros, capaces de aprender y de aprovechar las ondas de sonido que rebotan contra los objetos.

“Las orcas tienen cultura propia, como los humanos, y cada cultura se especializa en una presa diferente y usa estrategias de caza diferentes”, afirmó Boris Worm, ecologista de la Dalhousie University de Nueva Escocia, Canadá.

“Las orcas no son comunes y tienen mucha movilidad. Es muy probable que se presenten en zonas donde no han sido vistas se aprovechen de los tiburones”, escribió Worm en un correo electrónico a la Associated Press. “Desde ya, el tiburón blanco no es una presa fácil por su fuerza y su tamaño, pero las orcas (de nuevo, igual que los humanos) emplean estrategias de caza en grupo que pueden prevalecer sobre casi cualquier presa”.

Se ha visto a orcas atacar a tiburones vaca en Ciudad del Cabo, Nueva Zelanda y Sudamérica. También fueron filmadas atacando tiburones blancos en las islas Farallón, cerca de California, y en las Neptune, frente a Australia.

Agencias turísticas que organizan excursiones marinas dijeron que se veían menos tiburones blancos en la época en que aparecieron los tres tiburones muertos, un indicio de que esos animales se fueron de la zona, al menos temporalmente, debido a las orcas.

“Los biólogos sabemos que los tiburones van a ser comidos de vez en cuando por predadores, del mismo modo que ellos se comen a otros animales”, dijo Burgess, el experto de la Florida. “Es todo parte del toma y daca del mundo natural”.

