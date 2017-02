Los conservadores y el dilema de Trump

Este provocador británico profesional de 33 años es una de las caras nuevas del Partido Republicano de Trump, que es identificado cada vez más con un populismo en el que se admite de todo y una cierta cercanía con nacionalistas blancos. Yiannopolulos, que genera tanta adoración como desprecio por sus comentarios sobre las mujeres, las minorías y los musulmanes, ofreció un punzante mensaje a los líderes políticos el martes, cuando se disculpó por unas declaraciones explosivas sobre las relaciones sexuales entre los hombres y los menores.

"Estados Unidos pide a gritos alguien que diga lo que no se puede decir", afirmó. "La revolución populista y nacionalista que se está gestando, la revolución en contra de todo lo que se considera aceptable, a favor de la libre expresión, que tiene lugar en todo el mundo no irá a ninguna parte".

De hecho, el movimiento conservador se encuentra en un estado de ebullición mientras se prepara para su encuentro en un suburbio de Washington, en el cónclave más grande del año.

No hace mucho, la conferencia servía para darle prominencia a la extrema derecha y reforzaba la devoción del Partido Republicano por la ideología conservadora. Pero en la era desenfrenada de Trump, la conferencia bien puede ser dominada por figuras como Yiannopoulos y el principal asesor del presidente Steve Bannon, cuyo estilo belicoso ignora décadas de ortodoxia conservadora en temas clave.

Los líderes conservadores entrevistados por la Associated Press esta semana describieron los roces entre su sincero optimismo ante el extraordinario éxito del partido en las elecciones de fines del año pasado y su ansiedad sobre el rumbo incierto de la agrupación.

"Creo que el movimiento conservador está lleno de esperanza, pero receloso", dijo Tim Phillips, presidente de la organización Americans for Prosperity, apoyada por los hermanos Koch, que promueven las causas conservadoras.

Los organizadores de la conferencia elaboraron un programa pensado específicamente para distanciar al movimiento conservador de los sectores racistas y fanáticos que se unieron al Partido Republicano en los últimos años al tiempo que apoya las promesas de Trump de construir un muro en la frontera y expulsar millones de extranjeros que viven en el país sin permiso de residencia.

"No hay nada en sus posturas o su ideología que sea consistente con los postulados conservadores", afirmó Dan Schneider, director ejecutivo de la American Conservative Union, que es anfitrión de la conferencia. Restó importancia a los nacionalistas blancos, diciendo que son tan solo fascistas "de jardín".

El presidente de la American Conservative Union Matt Schlapp dijo que Yiannopoulos "desempeña un papel importante, como contrapeso de lo que sucede en los campus universitarios".

"Hay muchas cosas que dijo que me parecen ofensivas e inapropiadas", expresó Schlapp. "Honestamente, igual que mucha gente, me hubiera gustado saber más de él a partir de su presentación en la conferencia. Pero cuando salió a la luz la nueva información, nos pareció que este no era el sitio indicado para que tratase de preservar su reputación".

Yiannopoulos fue eliminado de la lista de disertantes después de que circularon videos en los que parecía justificar las relaciones sexuales entre hombres y muchachos de hasta 13 años. También dejó su puesto como editor del portal de extrema derecha Breitbart News y la editorial Simon & Schuster suspendió la publicación de un libro suyo.

En uno de los videos, Yiannopoulos, quien es gay, dijo que las relaciones entre hombres y menores podrían "ayudar a que los chicos descubran quienes son y les den seguridad, cariño y una referencia sólida cuando no pueden hablar con sus padres".

"Comprendo que mi mezcla de sarcasmo británico, provocación y humor negro pueden haber sonado como algo frívolo, falto de consideración hacia las víctimas (de abusos) o, peor todavía, como que apruebo eso. Me horroriza el haber dado esa impresión", expresó.

Si bien Yiannopoulos acaparó la atención esta semana, el debate sobre el futuro del movimiento conservador va mucho más allá de lo que pueda suceder con un activista. El propio Trump no es considerado un conservador tradicional.

"Cuando Donald Trump se presente en el escenario esta semana, le hablará a gente que apoyó mayormente a otros candidatos en las primarias republicanas", comentó el líder evangélico Ralph Reed, presidente de la Faith & Freedom Coalition, quien dio a entender que ambos bandos necesitan el uno del otro para seguir adelante.

Sin embargo, hay quienes creen que Trump abandonó algunas creencias básicas de los conservadores, como el libre comercio y los gobiernos reducidos. El presidente y el Congreso dominado por los republicanos, por otra parte, todavía no han anulado el plan de salud de Barack Obama, como han prometido.

"Hay que empezar a hacer las cosas", expresó Phillips.

En cuestiones sociales, no obstante, Trump parece estar girando hacia la derecha. El portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer dijo el martes que el Departamento de Justicia emitirá pronto nuevas directivas sobre el uso de los baños en las escuelas por parte de estudiantes transgénero. El anuncio alarmó a la organización LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros), que exhortó al nuevo gobierno a que mantenga las directrices del gobierno de Obama que permiten a los estudiantes usar el baño del sexo con el que se identifican, no el de su nacimiento. Los líderes conservadores se sintieron alentados con el anuncio.

Yiannopoulos, por su parte, se describió a sí mismo como "lo más interesante que está pasando entre los conservadores de Estados Unidos".

"Con todo lo que pasó, tengo la oportunidad de llegar a una audiencia más grande y pienso aprovecharla", expresó.

___

El reportero de la Associated Press Deepti Hajela colaboró en este despacho.