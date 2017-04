Los Backstreet Boys traen la nostalgia a los Premios ACM

El número cobró aún más vida cuando Brian Kelley y Tyler Hubbard de FGL se unieron a los Backstreet Boys para una memorable coreografía que desató vítores más fuertes, luego que interpretaran juntos "God, Your Mama and Me". Fue la tercera actuación del dúo en la ceremonia de tres horas, que se transmitió en vivo por CBS.

Aunque ganó dos premios, FGL no se llevó el máximo honor, a artista del año. Este galardón recayó por segundo año en Jason Aldean.

"Hombre, uno de los Eagles me acaba de dar un premio", dijo mirando a Joe Walsh. "Estoy tan agradecido. Ustedes no saben cómo amo levantarme y hacer lo que hago todos los días".

FGL, Aldean y Walsh fueron parte de seis actos separados que dieron inicio la energética gala de premiación.

Walsh y los anfitriones Luke Bryan y Dierks Bentley cantaron "Johnny B. Goode" en homenaje a Chuck Berry, quien murió el mes pasado.

"Para el hombre que influyó en todo tipo de música, incluyendo el country", dijo Bryan.

Keith Urban, quien tuvo éxito con su álbum nominado al Grammy "Ripcord", encabezaba la lista de postulados con siete candidaturas, pero se fue a casa con las manos vacías.

Sin embargo, brilló en el escenario cuando cantó el conmovedor tema "Blue Ain't Your Color", el cual siguió con el más animado "The Fighter", acompañado de Underwood, mientras la cámara se enfocaba en su esposa, la actriz Nicole Kidman, cantando y bailando.

Miranda Lambert también tuvo una gran actuación: recibió una ovación de pie tras cantar la lenta "Tin Man" y alcanzar las notas más altas mientras tocaba su guitarra.

Lambert se alzó con los premios al álbum del año, por su disco doble "The Weight of These Wings", y vocalista femenina del año, superando el récord de Reba McEntire de victorias en esta categoría.

"Estoy realmente muy contenta que poder seguir encabezando la carga para las mujeres en este negocio, en cualquier nivel de este negocio, cantantes y compositoras, cualquiera detrás de las cámaras, managers, lo que sea", dijo Lambert entre bambalinas tras ganar su octavo trofeo consecutivo como vocalista femenina. "Estoy tan emocionada que poder seguir avanzando y abriendo el camino para que otras mujeres hagan lo mismo".

Thomas Rhett también ganó múltiples premios. Antes de alzarse con el honor a la canción del año por "Die a Happy Man", los presentadores hicieron reír al público parodiando el célebre error en la reciente ceremonia de los premios Oscar.

"Esto esta raro. ¿David?", preguntó la anfitriona de "Entertainment Tonight" Nancy O'Dell, sosteniendo la tarjeta que anunciaba al ganador.

"Emma Stone, 'La La Land''', anunció el mago David Copperfield.

Rhett también se llevó los premios al vocalista masculino del año, superando a Urban, Aldean, Bentley y Chris Stapleton.

"No tengo muchas palabras excepto por: todos en esta categoría son mis ídolos", dijo Rhett, quien tenía lágrimas en los ojos y tuvo que hacer varias pausas durante su discurso. "Este es el premio más increíble que haya recibido en toda mi existencia".

Rhett también interpretó su nueva colaboración con Maren Morris, quien ganó el premio a la nueva vocalista femenina del año.

Sam Hunt interpretó su éxito No. 1 "Body Like a Back Road" y bajó a sentarse junto a su prometida mientras cantaba la canción. Entre otros artistas que actuaron en la ceremonia estuvieron Rascal Flatts, Little Big Town y Kelsea Ballerini así como Faith Hill y Tim McGraw, que cantaron un nuevo dueto.

El video musical de "Forever Country", el popurrí en celebración del 50 aniversario de la Asociación de la Música Country con Willie Nelson, Dolly Parton y otros, ganó el premio al video del año.

Little Big Town se impuso como grupo vocal del año, superando a Lady Antebellum.

"Yo solo quiero estar en la banda de Lady Antebellum", gritó Kimberly Schlapman de Little Big Town.

"Yo también", gritó su compañera Karen Fairchild.

