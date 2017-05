Los 10 libros más vendidos

6.- “Las maldiciones” - Claudia Piñeiro

7.- “Quidditch. A través de los tiempos” - J.K. Rowling

8.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King

9.- “Personas desconocidas” - John Katzenbach

10.- “Virtual Hero 3” - El Rubius

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “La patria de cristal” - Elizabeth Subercaseaux

2.- “La razón de estar contigo” - Bruce Cameron

3.- “Virtual Hero 3” - El Rubius

4.- “Desastres naturales” - Pablo Simonetti

5.- “Una librería en Berlín” - Francoise Frenkel

6.- “La guerra interior” - Jorge Baradit

7.- “Tres veces tú” - Federico Moccia

8.- “La chica del tren” - Paula Hawkins

9.- "Por trece razones" - Jay Asher

10.- “Si no despierto” - Lauren Oliver

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- “La razón de estar contigo” - Bruce W. Cameron

3.- “La hija de Cayetana” - Carmen Posadas

4.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

5.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

6.- “Los amantes de Coyoacán” - Gerardo De Cortanze

7.- “El laberinto de los espíritus” - Carlos Ruiz Zafón

8.- “Tono ciruelo” - Evelio Roserio

9.- “Una promesa en el fin del mundo” - Sarah Lark

10.- “El asesinato de Sócrates” - Marcos Chicot

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- "Patria" - Fernando Aramburu

2.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro

3.- “¿Dónde vamos a bailar esta noche?” - Javier Aznar

4.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood

5.- “El silencio de la ciudad blanca” - Eva García Sáenz de Urturi

6.- “Después de ti” - Jojo Moyes

7.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

8.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

9.- “De Detroit a Triana” - Ken Appledorn

10.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Into the Water" - Paula Hawkins

2.- "16th Seduction" - James Petterson y Maxine Paetro

3.- "Against All Odds" - Danielle Steel

4.- "The Fix" - David Baldacci

5.- "Golden Prey" - John Sandford

6.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis

7.- “A Dog’s Way Home” - W. Bruce Cameron

8.- “The Thirst” - Jo Nesbo

9.- “Since We Fell” - Dennis Lehane

10.- "All By Myself, Alone" - Mary Higgins Clark

(Fuente: Publishers Weekly)

URUGUAY

1.- “Los padecientes” – Gabriel Rolón

2.- “La hija de Cayetana" - Carmen Posadas

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- "Mejor callar" - Diego Fischer

5.- “La obsesión” - Nora Roberts

6.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

7.- “Palabra de inglés” - Mercedes Vigil

8.- “Virtual Hero 3” - El Rubius

9.- “El bazar de los malos sueños” - Stephen King

10.- “Solo nosotros dos” - Nicholas Sparks

(Fuente: Librerías Bookshop)