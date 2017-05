Los 10 libros más vendidos

7.- “Las maldiciones” - Claudia Piñeiro

8.- “14/7. El descubrimiento” - Pamela Stupia

9.- “Personas desconocidas” - John Katzenbach

10.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “La patria de cristal” - Elizabeth Subercaseaux

2.- “La razón de estar contigo” - Bruce Cameron

3.- “Virtual Hero 3” - El Rubius

4.- “La guerra interior” - Jorge Baradit

5.- “Una librería en Berlín” - Francoise Frenkel

6.- “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” - J.K. Rowling

7.- “El bazar de los malos sueños” - Stephen King

8.- “La chica del tren” - Paula Hawkins

9.- “La pareja de al lado” - Sheri Lapena

10.- “Pepi la fea 3” - Josefa Wallace

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- “La razón de estar contigo” - Bruce W. Cameron

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- “El asesinato de Sócrates” –Marcos Chicot

5.- “Una promesa en el fin del mundo” – Sarah Lark

6.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

7.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

8.- “Véndele a la mente, no a la gente” – Jurgen Klaric

9.- “Las fuerzas del orden” – Malcolm Deas

10.- “Los secretos de Hitler” – Abel Basti

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- "Patria" - Fernando Aramburu

2.- “El silencio de la ciudad blanca” - Eva García Sáenz de Urturi

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.- "El día que sueñes con flores salvajes" - Dulcinea (Paola Calasanz)

5.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro

6.- “Después de ti” - Jojo Moyes

7.- "Los ritos del agua" - Eva García Sáenz de Urturi

8.- “La parte escondida del iceberg” - Màxim Huerta

9.- “El asesinato de Sócrates” –Marcos Chicot

10.- “Todo esto te daré” - Dolores Redondo

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "16th Seduction" - James Petterson y Maxine Paetro

2.- "Into the Water" - Paula Hawkins

3.- "Against All Odds" - Danielle Steel

4.- "Golden Prey" - John Sandford

5.- "The Fix" - David Baldacci

6.- "The Broken Road" - Richard Paul Evans

7.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis

8.- "Anything is Possible" - Elizabeth Strout

9.- "All By Myself, Alone" - Mary Higgins Clark

10.- "A Gentleman in Moscow" - Amor Towles

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Todos mis futuros son contigo” - Marwan

2.- “Cinco esquinas” - Mario Vargas Llosa

3.- “El chico de las estrellas” - Chris Pueyo

4.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

5.- “La cabaña” - Wm. Paul Young

6.- “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado” - Odin Dupeyron

7.- “¿Nos tomamos un café?” - Odin Dupeyron

8.- “La amiga estupenda” - Elena Ferrante

9.- “Miss Peregrine y los niños peculiares” - Ransom Riggs

10.- “Momo” - Michael Ende

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Los padecientes” – Gabriel Rolón

2.- “Aunque ella esté” - Cecilia Curbelo

3.- “La hija de Cayetana" - Carmen Posadas

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

5.- "Wigetta en el planeta Mimisiku" - Willyrex y Vegetta777

6.- “La obsesión” - Nora Roberts

7.- "Mejor callar" - Diego Fischer

8.- “El bazar de los malos sueños” - Stephen King

9.- “Legado mortal” – Mary Higgins Clark

10.- “Palabra de inglés” - Mercedes Vigil

(Fuente: Librerías Bookshop)