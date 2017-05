Los 10 libros más vendidos

9.- “La máscara del troll” - El Rubius

10.- “Personas desconocidas” - John Katzenbach

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “La razón de estar contigo” - Bruce Cameron

2.- “Pepi la fea 3” - Josefa Wallace

3.- “La patria de cristal” - Elizabeth Subercaseaux

4.- “La guerra interior” - Jorge Baradit

5.- “Relatos de una mujer borracha 2” - Martina Cañas

6.- “El bazar de los malos sueños” - Stephen King

7.- “Historia secreta de Chile II” - Jorge Baradit

8.- “Un abogado rebelde” - John Grisham

9.- “Después de ti” - Jojo Moyes

10.- “Relatos de una mujer borracha” - Martina Cañas

(Fuente: www.megustaleer.cl)

COLOMBIA

1.- “La niña alemana” – Armando Lucas

2.- “Personas desconocidas” – John Katzenbach

3.- “La razón de estar contigo” – W. Bruce Cameron

4.-“El psicoanalista” – John Katzenbach

5.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

6.-“El asesinato de Sócrates” – Marcos Chicot

7.-“Una promesa en el fin del mundo” – Sarah Lark

9.-“Los días de Jesús en la escuela” – J.M. Coetzee

10.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- "Patria" - Fernando Aramburu

2.- "El día que sueñes con flores salvajes" - Dulcinea (Paola Calasanz)

3.- “El silencio de la ciudad blanca” - Eva García Sáenz de Urturi

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

5.- "Los ritos del agua" - Eva García Sáenz de Urturi

6.- “Trilogía del Baztán” - Dolores Redondo

7.- “Lo que te diré cuando te vuelva a ver” - Albert Espinosa

8.-"No soy un monstruo" - Carme Chaparro

9.- “Después de ti” - Jojo Moyes

10.- “El expediente McCarthy” - Carlos N. López Ramón y Cajal

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Golden Prey" - John Sandford

2.- "The Fix" - David Baldacci

3.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis

4.- "Anything is Possible" - Elizabeth Strout

5.- "All By Myself, Alone" - Mary Higgins Clark

6.- "Beartown" - Frederik Backman

7.-"A Gentleman in Moscow" - Amor Towles

8.-"One Perfect Lie" - Lisa Scottoline

9.-"Fast and Loose" - Stuart Woods

10.-"The Woman in the Castle" - Jessica Shattuck

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Todos mis futuros son contigo” - Marwan

2.-“Cinco esquinas” - Mario Vargas Llosa

3.- “El chico de las estrellas” - Chris Pueyo

4.- “La cabaña” - WM. Paul Young

5.- “La amiga estupenda (Dos amigas 1)” - Elena Ferrante

6.- “Miss Peregrine y los niños peculiares” - Ransom Riggs

7.-“Momo” - Michael Ende

8.- “Un mundo feliz” - Aldous Huxley

9.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

10.- "El amor en los tiempos del cólera" - Gabriel García Márquez

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Aunque ella esté” - Cecilia Curbelo

2.- "Wigetta en el planeta Mimisiku" - Willyrex y Vegetta777

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- “El bazar de los malos sueños” - Stephen King

5.- “La obsesión” - Nora Roberts

6.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

7.- “Palabra de inglés” - Mercedes Vigil

8.- “Solo nosotros dos” – Nicholas Sparks

9.- "El predador" - Wilbur Smith

10.- “La espía” - Paulo Coelho

(Fuente: Librerías Bookshop)