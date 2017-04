Los 10 libros más vendidos

10.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

5.-"Personas desconocidas" - John Katzenbach

6.-"El oficio del mal" - Robert Galbralth

7.- "El hombre que amaba a los perros" - Leonardo Padura

8.-"El bosque" - Edward Rutherfurd

9.-"El hombre del teléfono" - Margarita Rosa de Francisco

10.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K.Rowling, J.Tiffany y T.Throne

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- "La magia de ser nosotros" - Elisabet Benavent

2.- "1775 calles" - Defreds

3.- "El día que sueñes con flores salvajes" - Dulcinea (Paola Calasanz)

4.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro

5.- "Los ritos del agua" - Eva García Sáenz de Urturi

6.- "Patria" - Fernando Aramburu

7.- "La razón de estar contigo" - W. Bruce Cameron

8.- "Algo tan sencillo como estar contigo" - Blue Jeans

9.- "Ghost in the shell" - Masamune Shirow

10.- "Los versos que jamás dimos" - Miguel Muñoz, Víctor Uría

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis

2.- "All By Myself, Alone" - Mary Higgins Clark

3.- "The Chosen" - J.R. Ward

4.-"The Lost Order" - Steve Berry

5.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman

6.-"Mississippi Blood" - Greg Iles

7.- "The Woman in the Castle" - Jessica Shattuck

8.- "If Not for You" - Debbie Macomber

9.-"Earthly Remains" - Donna Leon

10.-"Vicious Circle" - C.J. Box

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- "El amor y otras mentiras" - Angel Boligán

2.- "Herejes" - Leonardo Padura

3.- "Carlota: la emperatriz que enloqueció de amor" - Laura Martínez-Belli

4.- "Los burgueses" - Eugenio Aguirre

5.- "La química" - Stephenie Meyer

6.- "La séptima función del lenguaje" - Laurent Binet

7.- "Diario de a bordo" - Christian Duvenger

8.- "El monstruo pentápodo" - Liliana Blum

9.- "Cuentos" - Edgar Allan Poe

10.- "Terciopelo violento" - Juvenal Acosta

(Fuente: Gandhi)