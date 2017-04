Los 10 libros más vendidos

6.- "La parte escondida del iceberg" - Mámix Huerta

7.- "Algo tan sencillo como estar contigo" - Blue Jeans

8.- "El día que se perdió la cordura" - Javier Castillo

9.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo

10.- "El gato que curaba corazones" - Rachel Wells

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis

2.- "Mississippi Blood" - Greg Iles

3.- "If Not for You" - Debbie Macomber

4.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman

5.- "Vicious Circle" - C.J. Box

6.- "Dangerous Games" - Danielle Steeel

7.- "The Cutthroat" - Clive Cussler y Justin Scott

8.- "The Woman in the Castle" - Jessica Shattuck

9.- "The Tea Girl of Hummingbird Lane - by Lisa See

10.- "A Gentleman in Moscow" - Amor Towles

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- "El monstruo pentápodo" - Liliana Blum

2.- "El amor y otras mentiras" - Angel Boligán

3.- "Herejes" - Leonardo Padura

4.- "Carlota: la emperatriz que enloqueció de amor" - Laura Martínez-Belli

5.- "Los burgueses" - Eugenio Aguirre

6.- "La química" - Stephenie Meyer

7.- "La séptima función del lenguaje" - Laurent Binet

8.- "Diario de a bordo" - Christian Duvenger

9.- "Hambriento" - Nach

10.- "La hora ciega" - Juvenal Acosta

(Fuente: Gandhi)