Los 10 libros más vendidos

ARGENTINA

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.- "Patria" - Fernando Arambaru

3.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

5.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

6.- "Después de ti" - Jojo Moyes

7.- "Noche de luna larga" - Gloria Casañas

8.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

9.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

10.- "Quien pierde paga" - Stephen King

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- "La razón de estar contigo" - W. Bruce Cameron

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

4.-"Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

5.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

6.- "La universidad es un desastre" - Lily del Pilar

7.- "Historia de un oso" - Antonia Herrera y Gabriel Osorio

8.- "Después de ti" - Jojo Moyes

9.- "El prisicoanalista" - John Katzenbach

10.- "El hogar de miss Peregrine para niños extraordinarios" - Ransom Riggs

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "El asesinato de Sócrates" - Marcos Chicot

4.- "El hombre del teléfono" - Margarita Rosa de Francisco

5.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

6.-"El tren de Lenin" - Catherine Merridale

7.-"Historia oficial del amor" - Silva Ricardo

8.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

9.-"El libro de mi destino" - Parinoush Saniee

10.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- "Una flor para otra flor" - Megan Maxwell

2.- "Tres veces tú" - Federico Moccia

3.- "Patria" - Fernando Aramburu

4.-"La magia de ser Sofía" - Elísabet Benavent

5.- "Como fuego en el hielo" - Luz Gabás

6.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

7.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo

8.- "El tiempo. Todo. Locura" - Mónica Carrillo

9.- "Cincuenta sombras liberadas" - E.L. James

10.- "El día que se perdió la cordura" - Javier Castillo

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman

2.-"Echoes in Death" - J.D. Robb

3.-"Never Never" - James Patterson y Candice Fox

4.- "The Whistler" - John Grisham

5.- "Right Behind You" - Lisa Gardner

6.- "The Underground Railroad" - Colson Whitehead

7.- "The Girl Before" - J.P. Delaney

8.- "Universal Harvester" - John Darnielle

9.- "The Mistress" - Danielle Steel

10.- "Two by Two" - Nicholas Sparks

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez

2.- "Uno siempre cambia al amor de su vida" - Amalia Andrade Arango

3.- "Festival de la blasfemia" - Dross (Angel David Revilla)

4.- "La cabaña" - Wm. Paul Young

5.- "Y colorín colorado este cuento aún no ha acabado" - Odin Dupeyron

6.- "¿Nos tomamos un café?" - Odin Dupeyron

7.- "Miss Peregrine y los niños peculiares" - Ransom Riggs

8.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes

9.- "Estrellas fugaces" - Robin Schneider

10.- "El chico de las estrellas" - Chris Pueyo

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.- "Mejor callar" - Diego Fischer

3.-"Animales fantásticos y dónde encontrarlos" - J.K. Rowling

4.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

5.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling

6.- "Wigetta en las dinolimpíadas" - Willyrex y Vegetta777

7.- "La viuda" - Fiona Barton

8.- "La espía"- Paulo Coelho

9.- "La hija de Cayetana" - Carmen Posadas

10.- "Wigetta y los gusanos" - Willyrex y Vegetta777

(Fuente: Librerías Bookshop)