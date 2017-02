Los 10 libros más vendidos

ARGENTINA

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

3.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

4.- "El psicoanalista" - John Katzenbach

5.- "Las pruebas de Apolo" - Rick Riordan

6.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

7.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

8.- "Noche de luna larga" - Gloria Casañas

9.- "La noche de la usina" - Eduardo Sacheri

10.- "La esposa joven" - Alessandro Baricco

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- "Historia de un oso" - Antonia Herrera y Gabriel Osorio

2.- "La universidad es un desastre" - Lily del Pilar

3.- "Sonata del olvido" - Roberto Ampuero

4.- "La novena" - Marcela Serrano

5.- "Violeta Parra Poesía" - Violeta Parra

(Fuente: Diario El Mercurio)

1.- "El hogar de miss Peregrine para niños extraordinarios" - Ransom Riggs

2.- "La séptima función del lenguaje" - Laurent Binet

3.- "Código cruel (Maza Runner)" - James Dashner

4.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

5.- "Historia Universal Freak 2" - Joaquín Barañao

(Fuente: Cámara Chilena del Libro)

COLOMBIA

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "El hombre del teléfono" - Margarita Rosa de Francisco

4.- "El asesinato de Sócrates" - Marcos Chicot

5.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

6.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

7.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

8.- "El método 15 33" - Shannon Kirk

9.- "Los herederos de la tierra" - Ildefonso Falcones

10.- "Los Austrias. El vuelo del águila" - José Luis Corral

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- "El tiempo. Todo. Locura" - Mónica Carrillo

2.- "Patria" - Fernando Aramburu

3.- "Tres veces tú" - Federico Moccia

4.- "Como fuego en el hielo" - Luz Gabás

5.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

6.- "El día que se perdió la cordura" - Javier Castillo

7.- "1984" - George Orwell

8.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo

9.- "La pareja de al lado" - Shari Lapena

10.- "Noches de terciopelo" - Carol Petit

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Never Never" - James Patterson y Candice Fox

2.- "Right Behind You" - Lisa Gardner

3.- "The Whistler" - John Grisham

4.- "The Girl Before" - J.P. Delaney

5.- "The Underground Railroad" - Colson Whitehead

6.- "The Mistress" - Danielle Steel

7.- "Two by Two" - Nicholas Sparks

8.- "The Chemist" - Stephenie Meyer

9.- "Small Great Things" - Jodi Picoult

10.- "Cross the Line" - James Patterson

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- "Como agua para chocolate" - Laura Esquivel

2.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa

3.- "Todas las palabras que no me han dicho" - Veronique Poulain

4.- "El chico de las estrellas" - Chris Pueyo

5.- "Uno siempre cambia al amor de su vida" - Amalia Andrade Arango

6.- "Festival de la blasfemia" - Dross (Angel David Revilla)

7.- "La cabaña" - Wm. Paul Young

8.- "Y colorín colorado este cuento aún no ha acabado" - Odin Dupeyron

9.- "¿Nos tomamos un café?" - Odin Dupeyron

10.- "Miss Peregrine y los niños peculiares" - Ransom Riggs

(Fuente: Gandhi)