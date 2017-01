Los 10 libros más vendidos

ARGENTINA

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.- "Noche de luna larga" - Gloria Casañas

5.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

6.- "La esposa joven" - Alessandro Baricco

7.- "La amiga estupenda" - Elena Ferrante

8.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

9.- "El psicoanalista" - John Katzenbach

10.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "Historia de un oso" - Antonia Herrera y Gabriel Osorio

4.- Un abogado rebelde" - John Grisham

5.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

6.- "El hogar de miss Peregrine para niños extraordinarios" - Ransom Riggs

7.- "La biblioteca de almas" - Ransom Riggs

8.- "Código cruel (Maze Runner)" - James Dashner

9.- "Sonata del olvido" - Roberto Ampuero

10.- "Poesía" - Violeta Parra

(Fuente: Diario El Mercurio)

ESPAÑA

1.- "Tres veces tú" - Federico Moccia

2.- "Patria" - Fernando Aramburu

3.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

5.- "Ante todo, mucho karma" - Laura Norton

6.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

7.-"El coleccionista de libros" - Charlie Lovett

8.- "Yo fui a EGB 4" - Javier Ikaz y Jorge Díaz

9.- "La pareja de al lado" - Shari Lapena

10.- "El poder de un te quiero" - Manuel Montalvo

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Mistress" - Danielle Steel

2.- "The Whistler" - John Grisham

3.- "The Underground Railroad" - Colson Whitehead

4.- "Cross the Line" - James Patterson

5.- "Below the Belt" - Stuart Woods

6.- "Two by Two" - Nicholas Sparks

7.- "The Chemist" - Stephenie Meyer

8.- "No Man's Land" - David Baldacci

9.- "Small Great Things" - Jodi Picoult

10.- "Night School" - Lee Child

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- "Choque de reyes" - George R.R. Martin

2.- "La verdad sobre el caso Harry Quebert" - Joël Dicker

3.- "Cómplices" - Benito Taibo

4.- "La guerra no tiene rostro de mujer" - Svetlana Alexiévich

5.- "Ensayo sobre la ceguera" - José Saramago

6.- "Comer, rezar, amar" - Elizabeth Gilbert

7.- "El perfume" - Patrick Suskind

8.- "Matar un ruiseñor" - Harper Lee

9.- "Como agua para chocolate" - Laura Esquivel

10.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

(Fuente: Gandhi)