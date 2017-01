Los 10 libros más vendidos

ARGENTINA

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

5.- "Stoner" - John Williams

6.- "Noche de luna larga" - Gloria Casañas

7.- "El hogar de Miss Peregine para niños peculiares" - Ransom Riggs

8.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

9.- "La esposa joven" - Alessandro Baricco

10.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K.Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

2.- "Historia de un oso" - Antonia Herrera y Gabriel Osorio

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

5.- "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares" - Ransom Riggs

6.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

7.- "La novena" - Marcela Serrano

8.- "Los herederos de la Tierra" - Ildefonso Falcones

9.- "El amante japonés" - Isabel Allende

10.- "Después de ti" - Jojo Moyes

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- "De la estipidez a la locura" - Umberto Eco

2.-"El hombre del teléfono" - Margarita de Francisco

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

5.- "Harry Potter y la piedra filosofal" - J.K. Rowling

6.-"La niña alemana" - Armando Lucas Correa

7.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

8.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

9.- "Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida"- Paulo Coelho

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

2.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

3.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo

4.- "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" - J.K. Rowling

5.- "Amor y Asco" - @Strabebi

6.-"Una cámara en el Dakar" - Ashley Pla

7.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

8.-"Casi sin querer" - Defreds

9.-"El gran libro de las criaturas de Harry" - Jody Revenson

10.- "El aire que suspira entre las flores" - Juanito Makande

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Whistler" - John Grisham

2.- "Cross the Line" - James Patterson

3.- "The Underground Railroad" - Colson Whitehead

4.- "No Man's Land" - David Baldacci

5.- "Two by Two" - Nicholas Sparks

6.- "The Chemist" - Stephenie Meyer

7.- "Small Great Things" - Jodi Picoult

8.- "Night School" - Lee Child

9.- "Tom Clancy: True Faith and Allegiance" - Mark Greaney

10.- "Turbo Twenty-Three" by Janet Evanovich

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- "Torres Oscura 1. El pistolero" - Stephen King

2.-"Comer, rezar, amar" - Elizabeth Gilbert

3.- "La verdad sobre el caso Harry Quebert" - Joel Dicker

4.- "Cómplices" - Benito Taibo

5.- "La guerra no tiene rostro de mujer" - Svetlana Alexiévich

6.- "Memorias de mis putas tristes" - Gabriel García Márquez

7.- "El amor en los tiempos del cólera" - Gabriel García Márquez

8.- "Aristóteles y dante descubren los secretos del universo" - Benjamín Alire Sáenz

9.- "Choque de reyes" - George R.R. Martin

10.- "El perfume" - Patrick Suskind

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- "La espía"- Paulo Coelho

2.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

3.- "Wigetta en las dinolimpíadas" - Vegetta 777

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

5.- "La novena" - Marcela Serrano

6.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

7.- "Redención" - Gonzalo Cammarota

8.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

9.- "La hija de Cayetana" - Carmen Posadas

10.- "Falco" - Arturo Pérez Reverte

(Fuente: Librerías Bookshop)