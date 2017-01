LO ÚLTIMO: Trump combate uso inapropiado de redes sociales

13:55

La Casa Blanca anunció el miércoles que ciertas agencias oficiales tomarán medidas contra "el uso inapropiado" de la redes sociales de internet.

El secretario de prensa Sean Spicer se refirió a un incidente en que fueron enviados tuits de la cuenta oficial del Departamento de Defensa criticando las políticas del presidente Donald Trump.

Spicer explicó que un "usuario no autorizado" tenía la contraseña y usó la cuenta de Twitter desde la oficina de San Francisco, enviando "cosas inapropiadas que violan nuestras políticas".

También hizo referencia a un incidente el año pasado en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), afirmando que ambas agencias tomarán medidas.

E-mails enviados al personal de la EPA y vistos por la AP muestran que se les ha prohibido enviar comunicados de prensa, actualizaciones de blogs o mensajes en las cuentas oficiales de redes sociales como parte de una campaña del gobierno de Trump de imponer la censura.

___

13:45

El presidente Donald Trump firmó el miércoles dos órdenes ejecutivas para cumplir sus promesas de campaña en cuanto a seguridad fronteriza y a combatir el fenómeno de la inmigración ilegal.

El mandatario firmó los decretos en una ceremonia en el Departamento de Seguridad Nacional, tras honrar al nuevo titular de esa agencia, el general retirado John Kelly.

Los decretos son para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, y de despojar de fondos federales a las llamadas ciudades santuarios, que se abstienen de detener a inmigrantes que se encuentren en el país ilegalmente.

___

13:25

La Casa Blanca ha repudiado el borrador de una orden ejecutiva que conduciría a una revisión de los métodos de Estados Unidos para interrogar a los sospechosos de terrorismo y la posible reapertura de cárceles clandestinas de la CIA fuera del país.

El vocero Sean Spicer dijo que el borrador "no es un documento de la Casa Blanca" y que no tiene "la menor idea de dónde vino".

The Associated Press obtuvo el borrador de un funcionario, quien dijo que la Casa Blanca lo había distribuido para efectuar consultas antes de que lo firme el presidente Donald Trump. El funcionario exigió el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del asunto.

La orden anularía el compromiso de Estados Unidos de cerrar la cárcel de Guantánamo, Cuba, y ordenaría al Pentágono enviar "combatientes enemigos" capturados al lugar.

___

13:15

Un contratista de electricidad que trabajo en el Trump International Hotel en Washington ha iniciado demanda a una empresa propiedad del presidente Donald Trump por más de 2 millones de dólares, alegando que no le pagaron lo prometido.

AES Electrical, de Laurel, Maryland, presentó la demanda en la Corte Superior del distrito capitalino. Es la más reciente de una serie de demandas relacionadas con la renovación por Trump del edificio histórico del Correo, a pocas cuadras de la Casa Blanca.

AES alega que sus gastos aumentaron a raíz de cambios ordenados por el personal de Trump.

El portal Politico fue la primera en informar sobre la demanda.

___

10:20

La ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley fue juramentada el miércoles como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

El vicepresidente Mike Pence la juramentó en el cargo, luego que el día anterior el Senado aprobó su nombramiento con 96 votos a favor y cuatro en contra a pesar de que Haley carece de experiencia en política exterior.

En sus audiencias de confirmación, Haley dijo que apoya la promesa del presidente Donald Trump de mudar la embajada estadounidense en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén.

También ofreció unas declaraciones más hostiles hacia Rusia que las ofrecidas por el mismo Trump, al afirmar que Moscú no es de fiar en estos momentos.

Haley renunció como gobernadora de Carolina del Sur momentos después de la votación en la cámara alta. Fue reemplazada por el vicegobernador Henry McMaster.

___

10:15

El borrador de una orden ejecutiva indica que el presidente Donald Trump pedirá una revisión de los métodos empleados para interrogar a sospechosos de terrorismo y si Estados Unidos debe reabrir las cárceles clandestinas de la CIA fuera del país.

La orden prolongaría el uso de la cárcel estadounidense en Bahía Guantánamo, Cuba.

Un funcionario entregó a The Associated Press una copia del proyecto.

El documento ordena a altos funcionarios de seguridad nacional "recomendar al presidente si conviene reiniciar un programa de interrogatorios de terroristas extranjeros de alto valor a ser aplicado fuera de Estados Unidos y si ese programa debe incluir el uso de instalaciones de detención operadas por la Agencia Central de Inteligencia.

El documento dice que se deben obedecer en todo momento las leyes de Estados Unidos y rechaza explícitamente la "tortura".

___

7:25

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que ordenará una investigación sobre el fraude electoral.

En un tuit el miércoles por la madrugada, dijo que las medidas afectarán a los que se empadronan para votar en más de un estado, "los que son ilegales e incluso los empadronados que están muertos (y muchos desde hace mucho tiempo").

"De acuerdo con los resultados, reforzaremos los procedimientos de votación", añadió.

Antes de las elecciones, Trump hizo reiteradas denuncias infundadas de que el sistema electoral estaba amañado, pero ahora que está en la Casa Blanca, sigue denunciando el supuesto fraude.