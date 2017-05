LO ÚLTIMO: Roma apaga luces de Coliseo, Fuente de Trevi

El ministro de Cultura, Dario Franceschini, tuiteó que las luces del Coliseo se apagarán a medianoche simultáneamente con las de la Torre Eiffel en París.

A la misma hora se apagarán las luces de la Fuente de Trevi y del Palacio Senatorio, sede del ayuntamiento en la plaza diseñada por Miguel Ángel sobre la colina Capitolina.

___

18:00

La banda pop Take That ha aplazado sus tres conciertos programados en la Manchester Arena para el jueves, viernes y sábado.

La banda había cancelado su show del martes en Liverpool tras el ataque en el concierto de Ariana Grande en Manchester.

Por otra parte, la banda Blondie canceló su concierto del martes en Londres “en señal de respeto por las víctimas del terrible ataque”.

___

17:50

El jefe de policía de Manchester advierte que si bien hay mucha angustia después del ataque en el concierto, es vital que las diversas comunidades se mantengan unidas y que no se tolerará el odio.

El jefe Ian Hopkins dijo que la prioridad para la policía es descubrir si Salman Abedi actuó por cuenta propia o como parte de una red.

El ataque en el concierto de Adriana Grande el lunes por la noche dejó 22 muertos y decenas de heridos.

___

17:30

Los jefes policiales y de inteligencia italianos, junto con un funcionario británico, se han reunido para revisar las medidas antiterroristas a la luz del ataque en Manchester, que antecedió en cuatro días una cumbre del G7 en Sicilia.

El ministro del Interior, Marco Minniti, presidió el encuentro en su ministerio el martes.

El ministerio dice que el nivel de alerta en Italia no ha cambiado después de la explosión en el concierto en Inglaterra, pero que se reforzarán aún más las medidas de seguridad.

___

17:20

Los archivos oficiales revelan que Salman Abedi tenía su domicilio registrado en la casa en Manchester que fue allanada por la policía que investigaba la explosión del lunes por la noche.

Según el padrón electoral, Abedi, de 22 años, confirmado por la policía como el sospechoso de perpetrar el ataque suicida en el concierto de Ariana Grande, vivía en la casa en Fallowfield donde la policía provocó una explosión controlada.

___

17:15

La cancillería paraguaya emitió un comunicado lamentando “profundamente la pérdida de vidas inocentes” y expresó su rechazo “a todo acto de violencia o terrorismo, en cualquiera de sus formas”.

“El gobierno del Paraguay alienta el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados, para enfrentar y combatir este tipo de amenazas a la seguridad de las personas”, añadió.

___

17:00

A pesar de informes on line, la gira de conciertos de Ariana Grande no ha sido cancelada ni aplazada, dijo una persona allegada que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hacerlo públicamente.

La fuente dijo que Grande y su equipo por el momento están pensando en las víctimas, más que en la gira.

No estaba claro si se realizaría el siguiente concierto, previsto para el jueves en Londres.

—Por Mesfin Fekadu

16:50

El presidente argentino, Mauricio Macri, expresó el martes en su cuenta de Twitter su “solidaridad al pueblo británico” y “en particular a las familias” de las más de 20 víctimas del atentado ocurrido en Manchester Arena.

Por su parte, la cancillería manifestó su “más firme repudio” al ataque e instó a la comunidad internacional a “fortalecer la cooperación en la lucha contra este flagelo, producto de la intolerancia y el fanatismo”.

El Centro islámico de la República Argentina también expresó su “más firme repudio” al ataque en su cuenta de twitter.

___

16:40

Los promotores de la O2 Arena de Londres, donde Ariana Grande tiene previsto actuar el jueves y viernes, dicen que están en contacto con los representantes de la artista acerca de sus próximos pasos.

“Estamos anonadados y profundamente entristecidos por la terrible tragedia en Manchester. Nuestros pensamientos y oraciones se dirigen a los afectados y sus familias”, dijo la arena en un comunicado. “Estamos en contacto con los promotores de la gira de Ariana Grande y actualizaremos apenas recibamos nueva información sobre las fechas previstas en O2”.

Grande aún no ha revelado si continuará su gira europea luego de la explosión en Manchester.

___

16:35

Funcionarios en Estados Unidos dicen que las autoridades británicas han identificado al sospechoso del ataque suicida en Manchester como Salman Abedi.

Un funcionario estadounidense confirmó la identidad el martes a The Associated Press. No se dieron más detalles.

El ataque en la Manchester Arena al final de un concierto de Ariana Grande dejó 22 muertos y 59 heridos.

El Estado Islámico se atribuyó el ataque, pero el jefe de inteligencia estadounidense Dan Coats dice que no se ha podido verificar la conexión.

___

16:25

La casa donde la policía británica provocó una explosión controlada en Manchester como parte de su investigación del ataque en un concierto es en un suburbio de diversidad étnica de la ciudad.

La policía allanó una casa modesta en Fallowfield, en el sur de Manchester, y el personal forense entraba y salía del lugar. Los vecinos dijeron que sabían poco sobre los habitantes de la casa, pero que eran varios.

La vecina Natalie Daley dijo que la asustó un estruendo el martes por la tarde, seguido de voces policiales que gritaban, “¡entren a sus casas, aléjense de las ventanas!”

___

16:00

La reina de Gran Bretaña ha realizado un minuto de silencio por las víctimas del ataque en Manchester.

Isabel II, acompañada por su esposo el príncipe Felipe, su hijo el príncipe Carlos y la esposa de éste Camila, realizó el acto en lo alto de la escalinata que desciende del palacio al parque. Luego se ejecutó el himno nacional.

La reina asistía a una fiesta en el jardín del palacio por la tarde.

___

15:55

El Consejo de Seguridad de la ONU condena el “atroz ataque terrorista” en Manchester “perpetrado contra jóvenes inocentes”.

El embajador uruguayo Elbio Rosselli, actual presidente, leyó la condena al comienzo de una reunión el martes sobre armas químicas en Siria y pidió un minuto de silencio.

Los 15 miembros del consejo y los diplomáticos presentes realizaron un homenaje de silencio a las víctimas.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también condenó enérgicamente “el horrendo ataque terrorista en Manchester”, dijo el vocero Stephane Dujarric.

___

15:40

El ministerio del Exterior polaco dice que hay ciudadanos suyos desaparecidos en Manchester tras el ataque en el concierto, pero no dice cuántos son.

El ministerio tuiteó que el cónsul polaco en Manchester “está en contacto permanente con las familias de ciudadanos polacos desaparecidos” en Manchester.

Muchos polacos viven, trabajan y estudian en Gran Bretaña.

___

15:35

La policía británica dice que ha allanado dos zonas residenciales en Manchester y realizado una explosión controlada en una de ellas durante su investigación del ataque en un concierno en la ciudad.

Agentes de civil retiraron bolsas de un apartamento.

La arbolada calle residencial en Manchester se encuentra a alrededor de un kilómetro del supermercado donde, según trascendidos, la policía arrestó a un hombre de 23 años en relación con el ataque.

___

15:05

El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos dice que no ha verificado aún que el grupo Estado Islámico sea responsable del ataque en Manchester.

Dan Coats, director nacional de inteligencia, dijo al Congreso que el grupo extremista frecuentemente se atribuye la responsabilidad de ataques terroristas.

El Estado Islámico dijo que uno de sus miembros plantó una bomba en el ataque suicida al final del concierto de Ariana Grande que dejó 22 muertos.

En declaraciones el martes ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado, Coats dijo que estaba al tanto del comunicado de ISIS, pero que Estados Unidos no lo había verificado.

___

14:50

El grupo pop Take That anuncia la cancelación de su concierto en Liverpool, Inglaterra, tras el mortífero ataque al concierto de Ariana Grande en Manchester.

La banda dijo que aplazaba el concierto “por respeto a la gente y sus familias afectados por el horrendo incidente de anoche”.

La banda debía actuar en la Manchester Arena, donde se produjo el ataque, del jueves al sábado. Sus representantes dijeron que no ha información oficial todavía sobre si se realizarán esos espectáculos.

La policía dijo que las víctimas del ataque suman 22 muertos y 59 heridos, entre ellos muchos adolescentes.

___

14:05

Una niña de ocho años, Saffie Roussos, fue uno de los 22 muertos del ataque en Manchester, según las autoridades.

Entre los heridos en el ataque suicida en un concierto de música pop había 12 niños menores de 16 años.

___

13:30

La canciller alemana Angela Merkel y su aliado conservador en Baviera han cancelado un acto electoral en una cervecería en Munich tras el ataque en Manchester.

Merkel y el gobernador bávaro Horst Seehofer planeaban aparecer juntos el martes por la noche. Pero la Unión Social Cristiana de Seehofer dijo que el acto fue aplazado por “respeto a las víctimas” del ataque en un concierto de Ariana Grande en Inglaterra.

Previamente, Merkel pidió un minuto de silencio por las víctimas en Manchester durante una reunión en Berlín sobre el cambio climático.

___

13:25

El papa Francisco expresa profunda consternación por el ataque “bárbaro” en un concierto en Manchester, Inglaterra.

Un telegrama de condolencias enviado en su nombre dice que el papa está “atento de una manera particular” de los muchos niños y jóvenes que perecieron, así como por sus familias afligidas. El comunicado dice que está orando por “las bendiciones de Dios de paz, curación y fuerza” sobre Gran Bretaña.

Francisco ofreció sus oraciones por los muertos y heridos.

___

12:55

El grupo Estado Islámico dijo el martes que un miembro suyo perpetró el ataque en Manchester que dejó 22 muertos.

Sin embargo, la policía dijo que se utilizó “un dispositivo improvisado”.

El grupo extremista dijo que “un soldado del califato plantó bombas en medio de las reuniones de los cruzados” y luego las detonó. No dijo si el atacante murió.

___

12:45

Una escuela en el norte de Inglaterra identificó a una de las víctimas como Georgina Callander, una antigua alumna.

___

12:35

El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson dice que Estados Unidos está trabajando cercanamente con el gobierno británico para investigar el atentado en Manchester.

___

12:25

La reina Isabel II expresó su “más profunda simpatía” con aquellos afectados por el atentado del lunes en un concierto en Manchester.

En un comunicado, la monarca dijo que “toda la nación está impactada por los muertos y heridos”. También agradeció a los servicios de emergencia que respondieron con “humanidad y compasión a este acto de barbarie”.

La policía reportó el martes el arresto de un hombre de 23 años relacionado con el atentado.

___

11:35

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenó el ataque y prometió trabajar junto con Gran Bretaña contra el terrorismo.

___

11:15

La primera ministra británica Theresa May dice que “no hay duda” que Gran Bretaña y la ciudad de Manchester han sido víctimas de un “desalmado acto terrorista”.

May dijo que la policía cree haber identificado al agresor, pero por el momento no revelarán su identidad.

___

10:30

El presidente Vladimir Putin dice que Rusia está lista para impulsar la cooperación antiterrorista con Gran Bretaña a raíz de una explosión mortal en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra.

En un telegrama enviado a la primera ministra británica, Teresa May, Putin expresó sus condolencias por el “crimen cínico e inhumano” y deseó una rápida recuperación a todos los heridos.

___

10:15

David Beckham, ex jugador del Manchester United, escribió un mensaje en Facebook donde dijo que como “padre y humano lo que pasó realmente me entristece. Mis pensamientos están con aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”.

___

10:00

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, condenó el atentado suicida en Manchester y expresó sus condolencias por las víctimas.

“Condeno el ataque de Manchester. Mi pesar a las familias de las víctimas fallecidas y mis deseos de pronta recuperación a los heridos”, escribió en Twitter.

___

10:05

El presidente palestino Mahmud Abás ha denunciado el “horrible ataque terrorista” en Manchester después de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Cisjordania.

Trump y Abás iniciaron sus declaraciones con una condena del ataque en el que murieron 22 personas al explotar una bomba durante un concierto en la ciudad del norte de Inglaterra.

___

9:15

El presidente Donald Trump expresó su solidaridad con el Reino Unido tras una mortífera explosión en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, y condenó a los “malvados perdedores” que provocaron la explosión.

Trump habló el martes después de una reunión con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

La policía de Manchester dice que aparentemente un suicida detonó un artefacto explosivo al final del concierto y mató a 22 personas.

Trump dijo que las víctimas fueron “niños inocentes”. Añadió que esta “ideología malvada debe ser aniquilada. Y quiero decir totalmente aniquilada”.

Hasta el momento la policía de Manchester no ha dicho nada sobre la identidad o los posibles motivos del autor del ataque.

___

8:45

Una mujer checa que asistió al concierto de Ariana Grande en Manchester dijo que “casi no hubo control de seguridad, más bien cero. Nos dejaron entrar sin controlar si llevamos algo”.

Nikola Trochtova dijo a la radio pública checa que “lo único que les interesaba era si teníamos botellas de agua. Casi no registraron nuestros bolsos, no miraron”.

Dijo que salía de la arena cuando escuchó una explosión en la entrada, pero solo se enteró de los detalles al regresar a su hotel.

___

8:35

La canciller alemana Angela Merkel dice que es “incomprensible” que alguien ataque un concierto popular para matar y herir gente.

Merkel dijo en un comunicado el martes que el ataque al concierto de Ariana Grande en Manchester “fortalecerá nuestra resolución de seguir colaborando con nuestros amigos británicos contra los que planifican y perpetran actos tan inhumanos”.

Añadió: “Aseguro a la gente en Gran Bretaña que Alemania está con ustedes”.

___

8:20

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dice que Europa está de luto con Gran Bretaña luego de la bomba en Manchester.

Juncker dijo en un comunicado el martes que “hoy lloramos con ustedes. Mañana lucharemos hombro a hombro con ustedes para combatir a los que tratan de destruir nuestro modo de vida”.

___

8:10

El jefe de la OTAN expresa solidaridad con Gran Bretaña después que una bomba en Manchester mató a 22 personas, en momentos que los jefes de la alianza se preparan a realizar una reunión dedicada al contraterrorismo.

El secretario general Jens Stoltenberg tuiteó que la “OTAN está con GB en la lucha contra el terrorismo”.

El presidente Donald Trump y otros mandatarios de la OTAN se reúnen en Bruselas el jueves para discutir cómo la alianza militar puede combatir el terrorismo.

___

6:00

El dirigente laborista Jeremy Corbyn dice que ha acordado con la primera ministra Theresa May suspender los actos de campaña hasta nuevo aviso.

Corbyn dijo el martes que estaba “horrorizado” por los sucesos en Manchester.

Dijo que habló con May después de la explosión.

___

4:00

Se ha suspendido la campaña electoral en Gran Bretaña tras la explosión en la Arena de Manchester.

La primera ministra Theresa May canceló una serie de eventos y prevé dirigir una reunión del comité de emergencia del gobierno en las próximas horas.

El líder liberal demócrata Tim Farron canceló un viaje de campaña Gibraltar.

Las elecciones están convocadas para el 8 de junio.