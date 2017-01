LO ULTIMO: Rajoy: Brexit debe suponer poca disrupción en UE

___

19:15

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo el martes que espera que las negociaciones por el Brexit supongan "mínima disrupción" para la Unión Europea y que cuando finalicen, el camino quedará libre para centrarse en los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Entre éstos, Rajoy destacó problemas de sanidad, inmigración, seguridad nacional y el empleo para la juventud.

Rajoy señaló que "Europa es nuestro pasado, presente y futuro" y pidió al gobierno de Theresa May claridad sobre el modelo de relación que busca para las relaciones entre el Reino Unido y la UE.

"Estamos dispuestos a tener un entendimiento intenso y bueno en el futuro", dijo Rajoy, añadiendo que están abiertos a todas las posibilidades siempre y cuando las cuatro libertades de movimiento (servicios, mercancías, capitales y personas) no se quieran negociar de manera individual.

___

13:00

La primera ministra Theresa May dice que el Parlamento británico podrá votar sobre el acuerdo final de divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea.

May confirmó que el acuerdo final será sometido a votación en las dos cámaras antes de entrar en vigencia.

Sin embargo, no aclaró qué sucederá si el voto es adverso al acuerdo.

May ha dicho que iniciará el proceso formal de salida del bloque para fines de marzo. Se espera en las próximas semanas un fallo de la Corte Suprema sobre si el Parlamento tiene obligatoriamente voz y voto en el asunto.

Posteriormente, Londres tendrá dos años de plazo para negociar un acuerdo.

___

12:40

La primera ministra Theresa May dice que Gran Bretaña asegurará el control de la inmigración desde Europa durante el proceso de salida de la UE y prometió garantizar los derechos de los ciudadanos europeos residentes en la UE lo antes posible.

May dijo que si bien Gran Bretaña sigue siendo un país abierto y tolerante que quiere atraer talento, la inmigración pesa sobre el sistema escolar, la salud pública y otros servicios.

___

12:20

Gran Bretaña abandonará el mercado único de la Unión Europea pero "buscará el mayor acceso posible a él" a su salida del bloque, indicó el martes la primera ministra, Theresa May.

May indicó que sus planes para el Brexit no pueden permitir que el país permanezca en el mercado único de la UE porque eso implicaría "no abandonar la UE en absoluto".

La mandataria añadió que quiere que Gran Bretaña forme parte de un acuerdo de unión aduanera con los otros estados de la UE y eliminar todas las barreras posibles al comercio. May no dio detalles, pero dijo que mantenía la "mente abierta" sobre cómo conseguirlo.

___

12:15

La libra subió el martes durante un discurso en el que la primera ministra británica, Theresa May, hizo hincapié en los planes de mantener a Gran Bretaña abierta al comercio global.

Aunque su discurso del martes señalaba que Gran Bretaña abandonará el mercado único de la Unión Europea, insistió en el deseo de su gobierno de abrir el país a nuevas oportunidades de negocio en la economía global.

May añadió que Londres buscará un acuerdo de libre comercio con la UE después de abandonar el bloque. Sin embargo, la negociación de esos acuerdos suele requerir varios años.

La libra, que se ha ido recuperando el martes de las bruscas pérdidas de esta semana, subió un 1,9%, a 1,2271 dólares. El lunes llegó a caer a 1,20 dólares, su nivel más bajo desde octubre y cerca del mínimo de 31 años.

___

12:05

Gran Bretaña tiene previsto hacer una salida limpia de la Unión Europea y no optar por "algo que nos deje a medio dentro, medio fuera", afirmó el martes la primera ministra británica, Theresa May.

En un importante discurso, May afirmó que Gran Bretaña no "se aferrará a fragmentos de membresía" ni buscará una asociación o membresía parcial con el grupo.

El país forjará una "nueva e igualitaria alianza" con Europa.

Los británicos votaron a favor de abandonar la UE en un referendo en junio.

Presentando su visión de futuro para Gran Bretaña, May dijo que quiere que su país emerja "más fuerte, más justa, más unida y más orientada hacia afuera que antes".

La mandataria también indicó que el Parlamento británico votará sobre el acuerdo final del Brexit.