LO ULTIMO: Policía eleva a 7 la cifra de muertos en Londres

La comisaria de la policía londinense, Cressida Dick, dijo a la prensa que habían muerto siete ciudadanos, así como los tres sospechosos que emplearon una camioneta para atacar a la gente en el Puente de Londres y después apuñalaron a otras personas en el cercano Borough Market el sábado por la noche.

La policía mató a los tres agresores en cuestión de minutos.

La policía cree que el incidente estaba bajo control, señaló Dick, aunque en la zona del suceso, en la orilla sur del río Támesis, se mantenía un gran perímetro policial.

Las patrullas policiales se incrementarán en Londres, indicó, incluidas las de policía armada.

___

9:25

Docenas de policías fuertemente armados se desplegaron en Borough Market y las calles circundantes a la estación de London Bridge.

Muchos de los policías llevaban máscaras cuando llegaron el domingo por la mañana para patrullar en la zona, donde varios agresores atacaron a la gente con una camioneta y armas blancas, dejando seis muertos y más de 40 heridos. Agentes de policía mataron a tiros a tres agresores en cuestión de minutos desde que se recibió el primer aviso el sábado por la noche, indicó la policía.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que los londinenses podían esperar un aumento de la presencia policial en los próximos días.

___

9:20

El Partido Laborista Británico y el Partido Nacional Escocés anunciaron la suspensión de sus actos de campaña para las elecciones generales debido al ataque en la zona del Puente de Londres ocurrido el sábado pro la noche.

El Partido Conservador ya había anunciado la suspensión de sus actos para los comicios del 8 de junio.

___

8:00

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el domingo que entre los heridos en el ataque del sábado en Londres había ciudadanos franceses.

En un comunicado en el que condenó el “abominable y cobarde” ataque, Macron dijo que Francia seguirá combatiendo “el terrorismo con toda nuestra fuerza junto con Gran Bretaña y todos los demás países interesados”.

Macron señaló que las autoridades francesas trabajarían para ayudar a las víctimas galas y aumentar la seguridad para los votantes franceses en Londres que participen en los comicios legislativos de Francia a partir del domingo “para demostrar la fuerza de la democracia ante los enemigos de la libertad”.

Londres tiene una gran comunidad francesa y atrae a muchos visitantes franceses. En el ataque en el Puente de Westminster del pasado marzo también hubo franceses entre los heridos.

Francia permanece bajo estado de emergencia tras una serie de ataques de extremistas islámicos.

___

7:45

La canciller de Alemania, Angela Merkel, expresó el domingo su solidaridad con los londinenses tras los ataques en la capital británica.

En un comunicado, Merkel dijo haber sabido con “tristeza y consternación” de los ataques en la zona del Puente de Londres el sábado por la noche.

“Hoy, estamos unidos más allá de todas las fronteras en horror y dolor, pero también en determinación”, afirmó.

La canciller recalcó que “en la lucha contra toda forma de terrorismo, nos alzamos firmes y con determinación al lado de Gran Bretaña”.

___

7:30

El Partido Conservador británico anunció la suspensión de sus actos de campaña para las elecciones generales del 8 de junio tras los ataques extremistas en Londres.

El partido de la primera ministra, Theresa May, indicó que no celebraría actos el domingo. No estaba claro si la campaña se reanudaría en los últimos días antes de la votación.

El opositor Partido Laborista no había anunciado aún sus planes para el domingo.

El ataque del sábado por la noche en el Puente de Londres, en el que murieron seis personas y docenas resultaron heridas, ocurrió apenas unos días antes de las elecciones.

___

7:20

Algunos de los heridos en los ataques en Londres se encuentran en estado “crítico”, indicó el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan.

Seis personas murieron el sábado y más de 40 resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales, después de que los agresores embistieran a los peatones con una camioneta en el Puente de Londres y atacaran con cuchillos a la gente en bares y restaurantes cercanos.

Los londinenses deben permanecer alerta mientras el nivel de alerta por terrorismo se mantenga en “severa”, dijo Khan el domingo. Sin embargo, añadió que “Estoy seguro de que somos una de las ciudad globales más seguras del mundo”.

Los milicianos quieren interferir en la democracia británica y afectar a los planes para las elecciones generales del 8 de junio, añadió el alcalde.

Khan elogió a los servicios de emergencias y señaló que la policía haría una declaración tras una reunión de emergencia del gabinete de seguridad.

___

6:25

Especialistas de la policía reunían pruebas el domingo en el corazón de Londres, después de que seis personas murieran y más de 30 resultaran heridas en una serie de ataques que las autoridades describieron como terrorismo.

La primera ministra británica, Theresa May, convocó una sesión de emergencia del gabinete de seguridad para gestionar la crisis.

El ataque comenzó cuando una camioneta se salió de la calzada y embistió a los peatones en el Puente de Londres. Tres hombres salieron de la camioneta con grandes cuchillos y atacaron a la gente en bares y restaurantes del cercano Borough Market, según policía y testigos. Más de 30 personas fueron atendidas en hospitales de la ciudad y otros pacientes fueron atendidos por lesiones menos graves.

La Policía Metropolitana declaró los ataques “incidentes terroristas”. El comisionado asistente Mark Rowley señaló que si bien creían que todos los agresores habían sido abatidos, la investigación seguía en marcha.