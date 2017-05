LO ULTIMO: Policía investiga una red en Manchester

El jefe de policía Ian Hopkins dijo el miércoles que se realizan allanamientos en buena parte de la ciudad.

Se negó a aclarar si se ha descubierto al presunto fabricante del artefacto explosivo utilizado el lunes.

Según informes de la prensa, el presunto atacante Salman Abedi sirvió de “mula” para otros.

Hopkins confirmó que hay cuatro sospechosos detenidos hasta el momento.

___

15:05

Testigos dicen haber escuchado explosiones cuando la policía allanó un edificio de apartamentos en el centro de Manchester en relación con el ataque del lunes.

Los agentes cerraron brevemente una línea ferroviaria durante los allanamientos.

Los vecinos dijeron que policías armados y hombres con pasamontañas allanaron el edificio Granby House, donde muchos inquilinos son estudiantes y profesionales jóvenes.

___

15:00

Un exagente de seguridad libio dice que el padre del presunto atacante de Manchester era un presunto miembro de un grupo respaldado por Al Qaeda en Libia.

El exagente de seguridad Abdel-Basit Haroun dijo el miércoles que conocía personalmente a Ramadan Abedi, padre de Salman Abedi, quien era miembro del Grupo Libio Combatiente Islámico en los 90. El grupo estaba vinculado con Al Qaeda.

Aunque el GLCI se disolvió, Haroun dice que el padre pertenece al movimiento Salafi Yihadi, la secta salafí más extrema y de la cual derivan Al Qaeda y Estado Islámico.

Haroun dice que Abedi, alias Abu Ismail, había regresado a Trípoli, la capital libia.

Ramadan Abedi dijo a The Associated Press por teléfono desde Trípoli: “No creemos en la matanza de inocentes. Nosotros no somos así”.

14:35

El padre del presunto atacante en el concierto de Manchester niega que su hijo tenga vinculaciones con milicianos o con la explosión que mató a 22 personas.

Ramadan Abedi dijo que habló con su hijo Salman hace cinco días, que se disponía a viajar a Arabia Saudí y su voz era “normal”.

Dijo que su hijo viajó a Libia hace un mes y medio.

Abedi padre dijo a The Associated Press por teléfono desde Trípoli: “No creemos en la matanza de inocentes. Nosotros no somos así”.

Dijo que su otro hijo, Ismail, fue arrestado en Inglaterra el martes por la mañana.

Añadió que Salman pensaba ir de Arabia Saudí a Libia para pasar el mes santo del Ramadán con familiares.

Abedi huyó de Trípoli en 1993 cuando las fuerzas de seguridad de Moamar Gadafi trataron de arrestarlo, y pidió asilo en Gran Bretaña.

Ahora es gerente administrativo de la Seguridad Central en Trípoli.

___

13:05

La policía de Manchester arresta a un hombre el miércoles a corta distancia de la casa del atacante suicida Salman Abedi.

Omar Alfa Khuri, quien vive al otro lado de la calle, dijo que un ruido fuerte lo despertó a las 2.30 de la mañana. Vio a la policía llevarse esposado al padre de la familia que vive ahí. Añadió que se llama Adel, tiene unos 40 años y es casado con varios hijos.

“Había un policía, policía armado, gritándole a mi vecino... comprendí que algo estaba mal... arrestaron al padre y creo que el resto de la familia está como desaparecida”.

Dijo que sospechó inmediatamente que el arresto tendría relación con el ataque al concierto el lunes por la noche. Conocía al hombre del vecindario y la mezquita, añadió.

___

12:45

La policía británica dice que conoce con certeza la identidad de todos los muertos en el concierto en Manchester.

Pero la policía de Manchester dijo que no podía divulgar oficialmente los nombres antes de realizarse las autopsias, lo cual tomará entre cuatro y cinco días dado el número de las víctimas.

Añadió que se ha contactado a las familias afectadas, las que tienen el apoyo de agentes especializados.

___

12:05

Una escuela cerca de Manchester anunció con “estupor” y profundo dolor que una de sus estudiantes, la adolescente Olivia Campbell-Hardy, murió en el ataque al concierto en Manchester.

Tottingham High School, en Bury cerca de Manchester, dijo que Olivia, de 15 años, asistió con una amiga al concierto de Ariana Grande en la Manchester Arena. La amiga fue operada de las heridas que sufrió.

Su madre, Charlotte Campbell, que había pedido noticias de Olivia a través del internet, publicó en Facebook el miércoles: “Descansa en paz mi querida preciosa hermosa nena Olivia Campbell llevada muy prematuramente ve a cantar con los ángeles y sigue sonriendo, mami te ama”.

Autoridades policiales y sanitarias dicen que el ataque dejó 22 muertos y 119 heridos.

___

11:40

Las autoridades de salud de Manchhester dicen que el número de heridos en el concierto se ha elevado a 119 personas que acudieron a los hospitales en busca de atención tras el ataque suicida del lunes.

La Sociedad de Salud y Asistencia Social del Gran Manchester dio la nueva cifra el miércoles.

El agente Jon Rouse dijo que 64 personas seguían hospitalizadas. La cifra total se elevó debido a la cantidad de “heridos ambulatorios” que llegaron en las horas siguientes al ataque.

El ataque tras el concierto de Ariana Grande dejó 22 muertos.

___

11:20

Las autoridades dicen que no hay decisión aún sobre el aplazamiento de los conciertos de Ariana Grande en Londres.

Los próximos conciertos de la cantante pop estadounidense están previstos para el jueves y viernes en la 02 Arena de Londres.

Los representantes de la 02 Arena dicen que están en contacto con los promotores de la gira y que anunciarán la decisión en las próximas horas.

El concierto de Grande en Manchester el lunes por la noche sufrió un ataque suicida que dejó 22 muertos y decenas de heridos. La cantante no resultó herida, pero dijo luego que se sentía “quebrantada” por el ataque.