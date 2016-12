LO ULTIMO: ONU excluida de plan de evacuación de Aleppo

15:00

Un coordinador de ayuda humanitaria de la ONU en Siria dice que se ha excluido a la fuerza a las Naciones Unidas del plan de evacuación de Aleppo y las fuerzas progobierno han impedido el ingreso de vehículos socorristas al enclave rebelde en el este de la ciudad.

Jan Egeland, de la oficina del enviado de la ONU, dijo que unas 50.000 personas han huido del este de Aleppo, donde los rebeldes siguen perdiendo el control, y ahora están en contacto con personal de la ONU.

Egeland dijo a la prensa que los enviados rusos a una fuerza de tareas humanitaria respaldada por la ONU, reunida el jueves en Ginebra, prometieron que "no sufrirán daño los que sean evacuados".

Dijo que la evacuación "a tres puntas" de heridos, personas vulnerables y combatientes de oposición fue elaborada por las "partes" en el terreno y que la ONU "solo fue invitada esta mañana a monitorear".

___

13:00

Residentes en el este de Aleppo comenzaron a subir a los autobuses y ambulancias, el primer paso en la evacuación contemplada en la entrega del enclave rebelde a Damasco, dijeron activistas sirios.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo opositor con sede en Gran Bretaña, explicó que ambulancias y autocares municipales cruzaron desde territorio gubernamental poco después del mediodía del jueves al último enclave rebelde de Aleppo.

La televisora estatal siria mostró imágenes en las que un convoy de autobuses municipales de color verde llegaba al punto de evacuación acordado dentro del feudo opositor.

Personal del Comité Internacional de la Cruz Roja llegó a la zona con ambulancias y trabajadores de la Media Luna Roja siria para evacuar a los heridos, explicó la portavoz del ente, Ingy Sedky. El grupo se está preparando para trasladar a unos 200 heridos, algunos de ellos en estado crítico.

___

11:05

Fuerzas progubernamentales dispararon el jueves a ambulancias que intentaban salir del este de Aleppo, hiriendo a al menos tres personas, según activistas sirios.

Las ambulancias estaban en territorio rebelde cuando recibieron disparos desde el lado controlado por el gobierno, explicó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo opositor con sede en Gran Bretaña que monitorea el conflicto. Tres personas resultaron heridas, agregó.

Ninguna ambulancia ni autocar salieron todavía de la zona este de Alepo, según el director de un hospital de la zona y el activista opositor Hamza Khatib.

Los equipos de emergencia de la Defensa Civil Siria, conocidos como Cascos Blancos, publicaron en medios sociales que dos de sus miembros resultaron heridos cuando fuerzas gubernamentales dispararon a ambulancias que salían del último enclave rebelde en Aleppo.

El grupo, gestionado por activistas, explicó que estaban evacuando a civiles y rebeldes heridos como parte del acuerdo para devolver el control de la ciudad a Damasco. Según los Cascos Blancos, una persona falleció y otras dos resultaron heridas, pero la información no pudo ser confirmada de inmediato.

__

09:40

Una televisora panárabe emite imágenes en directo desde un puesto de cruce en el este de Aleppo, donde ambulancias esperan para evacuar a los sirios heridos y enfermos que siguen en ña zona rebelde de la ciudad.

Las imágenes de Al-Mayadeen muestran el cruce de Ramouseh, en el extreme sur del enclave rebelde y a ambulancias de la Media Luna Roja siria estacionadas a la espera. La grabación mostró además un autocar del gobierno de color verde.

La evacuación está incluida en un acuerdo entre rebeldes y gobierno sirio para su retirada del este de Alepo y la entrega de la ciudad a Damasco. Los opositores controlaron la zona este de la ciudad durante años.

___

09:20

El ejército de Rusia dice que se está preparando para la retirada de los rebeldes de la ciudad siria de Aleppo.

Veinte autocares y 10 ambulancias están listas para trasladar a los rebeldes a Idlib el jueves, señaló el Centro ruso para la Reconciliación en Siria, que depende del ejército.

Las fuerzas rusas se preparan para la salida de los rebeldes junto con el gobierno sirio, agregó el centro diciendo que Damasco ha dado garantías de seguridad para todos los combatientes que quieran salir del enclave rebelde.

El ejército ruso solo monitorea la situación con drones, explicó.

Un intento anterior de evacuar a rebeldes y civiles del este de la ciudad fracaso en la víspera por el colapso del alto el fuego entre rebeldes y gobierno sirio. Ambos bandos se culparon del colapso de la iniciativa.

___

08:55

Un oficial del ejército sirio confirmó el jueves que está todo listo para que rebeldes y civiles comiencen a evacuar Aleppo "en cualquier momento".

Los preparativos están listos para que la operación comience el jueves, dijo el funcionario en conversación telefónica con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

Sus comentarios llegan después de que un acuerdo de alto el fuego mediado por Ankara y Moscú colapsara el miércoles en medio de renovados combates.

Un grupo opositor que monitorea el conflicto dijo que la operación de evacuación ya está en marcha, pero la información no pudo ser confirmada de forma independiente.

___

08:25

Negociaciones nocturnas reforzaron un acuerdo de alto el fuego que permitirá a rebeldes sirios y a decenas de miles de civiles abandonar el sitiado este de la ciudad de Aleppo, en el norte de Siria, dijo el jueves el brazo mediático de la milicia libanesa Jezbolá.

Los rebeldes sirios podrían comenzar a evacuar su último bastión en Aleppo "en las próximas horas", agregó.

El anuncio realizado el jueves por los medios de Jezbolá llega se produce luego del fracaso en la víspera de una tregua mediada por Ankara y Moscú. La milicia chií combate del lado de las fuerzas del presidente Bashar Assad en la guerra civil siria.

Damasco y sus aliados no hicieron comentarios sobre la aplicación del alto el fuego. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo opositor con sede en Gran Bretaña que monitorea el conflicto, los combates pararon alrededor de las 04:00 de la madrugada.