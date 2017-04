LO ULTIMO: Netanyahu apoya ataque de EEUU a base siria

Benjamin Netanyahu dijo el viernes en un comunicado que Trump había enviado "un mensaje fuerte y claro" tanto "en palabras como en acciones" sobre que "no se tolerará el uso y la proliferación de las armas químicas".

Israel y otros aliados de Estados Unidos fueron notificados del ataque, señaló la televisora israelí Channel 2.

Los ataques en la vecina Siria han preocupado a Israel, que dio la voz de alarma sobre que armas "que cambian el juego" pudieran llegar a Jezbolá en el Líbano desde Siria, que apoya al grupo armado libanés. Israel derribó el mes pasado un misil antiaéreo lanzado contra sus aviones durante un ataque aéreo contra un supuesto convoy de armas para la milicia.

Israel también ha atendido a miles de sirios heridos en los combates y prestado ayuda humanitaria a algunas poblaciones sirias cerca de la frontera israelí en los Altos del Golán.

Un comandante rebelde de la oposición siria, cuyo distrito en el centro del país fue uno de los afectados por armas químicas, dijo confiar en que el ataque de Estados Unidos contra una base aérea del gobierno sea un "punto de inflexión" en la guerra de seis años.

El mayor Jamil al-Saleh, que lidera un grupo rebelde estadounidense en el centro de Hama, dijo el viernes que el ataque estadounidense había golpeado la base área desde la que se lanzó el macabro ataque con armas químicas de esta semana. Estados Unidos bombardeó el jueves por la noche una base aérea siria en la provincia central de Homs con una batería de misiles de crucero en una dura represalia.

Al-Saleh, que lidera el Ejército Alezzah que opera en la provincia de Hama, señaló que la continuación de los ataques estadounidenses contra instalaciones militares del gobierno protegería al pueblo sirio.

El viceembajador de Rusia ante Naciones Unidas afirmó que la decisión estadounidense de cancelar una votación sobre una resolución que condenara el supuesto ataque con armas químicas contra una ciudad siria "abre una ventana de oportunidad" para alcanzar un compromiso.

Vladimir Safronkov dijo a la prensa tras consultas a puerta cerrada del Consejo de Seguridad que una resolución "no debe, no puede y no prejuzgará el resultado de una investigación".

Rusia se opuso con firmeza a los fragmentos del texto original propuesto por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que según dijo acusaba del ataque a las fuerzas del presidente de Siria, Bashar Assad, antes de una investigación.

Safronkov dijo que no podía comprender por qué el consejo rechazó la propuesta de Rusia de enviar un equipo para que realizara una "investigación imparcial, objetiva, honesta".

Un grupo sirio de oposición recibió con agrado el ataque de Estados Unidos contra una base aérea siria, y dijo que debería ser sólo el comienzo.

La Coalición Siria, afincada en Turquía, señaló el viernes en un comunicado que Trump "ha cerrado la página de la impunidad" que su predecesor alentó.

El comunicado emitido por Ahmad Ramadan, un funcionairo de alto rango dentro del grupo, urgió a Trump a "golpear la cabeza de la serpientes" y a cualquiera que haya ordenado e implementado el ataque con armas químicas en la ciudad de Khan Sheikhoun, en el norte de Siria.

Estados Unidos atacó una base aérea siria la noche del jueves con decenas de de misiles crucero como represalia por el atroz ataque con armas químicas contra civiles.

La televisión estatal siria dice que un ataque estadounidense con misiles alcanzó varios blancos militares en el país, y describió el ataque como una "agresión".

En declaraciones en la televisión siria, un funcionario militar dijo que una base aérea en el centro de Siria fue blanco del ataque el viernes, el cual dejó daños materiales. El funcionario, del que no se proporcionó su nombre, no dio más detalles.

Talal Barazi, gobernador de la provincia de Homs, donde se encuentra la base atacada, indicó que la mayoría de los misiles parecieron estar dirigidos a dicha provincia en el centro de Siria. Dijo también que los ataques tienen como fin "respaldar a los terroristas en el terreno".

El secretario de Estado Rex Tillerson dice que Rusia ha "fracasado" en su responsabilidad de cumplir un compromiso de 2013 en asegurar las armas químicas de Siria.

Tillerson habló con los reporteros poco después de que Estados Unidos lanzó misiles crucero contra una base aérea siria en represalia por un atroz ataque con armas químicas. El secretario dice que Rusia ha sido cómplice o "simplemente incompetente" al no cumplir con su parte del acuerdo.

Dicho acuerdo fue alcanzado tras un ataque con armas químicas ocurrido en 2013. El presidente Barack Obama amenazó con efectuar ataques aéreos en esa época, pero a la larga no aplicó acciones militares.

El presidente Trump hizo un llamado a "todas las naciones civilizadas" a unirse a Estados Unidos para tratar de dar fin a la masacre en Siria.

Trump hizo una declaración breve después de que Estados Unidos disparó decenas de misiles crucero hacia territorio sirio en represalia por un reciente ataque con armas químicas contra civiles.

Trump dijo que "la paz y la armonía prevalecerán" siempre que Estados Unidos defienda la justicia.

El presidente Donald Trump dijo que el ataque con misiles que Estados Unidos lanzó la noche del jueves contra una base aérea de Siria era lo más "conveniente para la seguridad nacional" del país.

Trump dijo que Estados Unidos debe "prevenir e impedir la propagación y uso de armas químicas letales". Afirmó que "no hay duda de que Siria utilizó armas químicas prohibidas".

Trump habló con la prensa después de que Estados Unidos atacó una base aérea siria con casi 60 misiles crucero en respuesta a ataque con armas químicas contra civiles, del que responsabiliza al presidente Bashar Assad.