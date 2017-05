LO ÚLTIMO: May expresa a Trump preocupación por filtraciones

Un funcionario británico confirma que May habló del asunto con Trump al margen de una cumbre de la OTAN en Bruselas. El funcionario, que habló bajo la condición reglamentaria de anonimato, no dio más detalles.

Los dos mandatarios volvieron a conversar durante una cena de trabajo en la que ocuparon asientos contiguos. May tenía una expresión severa y Trump agitaba las manos.

La policía de Manchester dejó de brindar información a Estados Unidos sobre la investigación del ataque del lunes después que aparecieron fotos de la escena del crimen en el New York Times, aunque no estaba clara su proveniencia.

— Por Angela Charlton y Sylvia Hui

___

17:40

El secretario de Estado Rex Tillerson realizó el jueves una breve visita a Londres para mostrar la solidaridad de Estados Unidos tras el ataque en Manchester.

La visita se concretó en medio de amargas denuncias por parte de funcionarios británicos de que autoridades de Estados Unidos han estado indebidamente filtrando a la prensa contenidos de la investigación sobre el atentado. Las agencias británicas dejaron de compartir información con Washington debido a la controversia.

La cancillería británica informó el jueves que Tillerson y el canciller Boris Johnson sostendrán un diálogo y firmarán mensajes de condolencias para los familiares de víctimas. Agregó que ambos darán breves declaraciones a la prensa.

___

16:00

La Policía de Transporte Británica advirtió que habrá agentes armados en algunos trenes del Reino Unido por primera vez, debido a la creciente amenaza terrorista.

Las patrullas comenzarán el jueves a la tarde.

El servicio dijo que el plan es para "garantizar que los viajeros estén bien resguardados en la red ferroviaria”.

Ya desde diciembre hay agentes armados en el tren subterráneo, pero la medida anunciada el jueves extiende la medida a los demás servicios de trenes del país.

El director de la policía de transporte Paul Crowther dijo que la agencia ha aumentado su presencia “drásticamente” desde el ataque terrorista de Manchester el lunes a la noche.

___

15:55

Un funcionario turco informó que el hombre culpado del ataque terrorista de Manchester pasó por Estambul y Dusseldorf, antes de detonar sus explosivos en la ciudad británica.

Salman Abedi viajó a Estambul el 18 de mayo y partió después a Dusseldorf, dijo el funcionario.

No reveló de qué país provenía Abedi, pero reveló que el sujeto había usado Estambul en el pasado como punto de tránsito entre Libia y Europa.

---

15:20

El ex presidente estadounidense Barack Obama apareció en un video al lado de la canciller alemana Ángela Merkel y el arzobispo de Canterbury, condenando el atentado de Manchester.

Obama está en Berlín para una conferencia sobre religión. En el video, subido a internet por el portavoz de Merkel Steffen Seibert, dijo que "estoy sumamente acongojado por la extraordinaria tragedia que ha ocurrido en Manchester".

Añadió: "A todas las familias afectadas, a los que han perdido seres queridos: es inimaginable la crueldad, la violencia que ha sufrido la ciudad de Manchester".

Merkel dijo que los pensamientos de todos los alemanes “están con ustedes en Manchester, que han tenido que sufrir un suceso tan horrible".

Añadió: "los acompañamos en su luto, y nos solidarizamos con ustedes”.

----

1500

La primera ministra británica Theresa May declaró que le dejará en claro al presidente Donald Trump que “los datos secretos compartidos por nuestras agencias policiales deben permanecer confidenciales”.

May hizo sus comentarios frente a reporteros al entrar en la sede de la OTAN para una cumbre. Algunos funcionarios británicos han denunciado que las autoridades estadounidenses están indebidamente filtrando a la prensa datos sobre el atentado de Manchester.

May dijo que "tenemos una relación especial con los Estados Unidos. Es nuestra alianza más profunda en temas de seguridad y defensa”.

"Por supuesto esta alianza se basa en la confianza mutua, y parte de esa confianza es saber que los datos secretos compartidos permanecerán en reserva, y le dejaré en claro al presidente Trump hoy que “los datos secretos compartidos por nuestras agencias policiales deben permanecer confidenciales”.

------

14:05

El New York Times defendió el jueves su decisión de publicar evidencias vinculadas con el atentado de Manchester, afirmando que su cobertura del suceso ha sido responsable.

Funcionarios británicos han denunciado que la información fue filtrada indebidamente por responsables estadounidenses, pero no queda claro de dónde el Times sacó la información.

El jefe de la policía de Manchester Ian Hopkins declaró que la publicación del texto y las fotos fue "angustiosa" para las familias de las víctimas. La primera ministra Theresa May anunció que discutirá el asunto con el presidente Donald Trump en la venidera cumbre de la OTAN en Bruselas.

En un comunicado, el Times dijo que "las imágenes y el texto publicados no eran explícitos ni irrespetuosos hacia las víctimas". Afirmó que su cobertura de lo sucedido “ha sido abarcadora y responsable”.

___

13:45

Los equipos de fútbol de la Liga Premier de Manchester contribuirán un millón de libras (1,3 millones de dólares) a un fondo de ayuda para las víctimas del atentado en esa ciudad del norte de Inglaterra.

Con el aporte de los equipos Manchester United y Manchester City, el fondo "We Love Manchester Emergency Fund" asciende a más de 3 millones de libras.

"La barbarie del ataque ocurrido la noche del lunes nos ha asombrado a todos. Nuestros equipos están en el corazón de nuestra comunidad en Manchester, y lo correcto es presentar un frente unido ante esta tragedia", dijo el presidente ejecutivo del United, Ed Woodward.

Dijo el presidente de Man City, Khaldoon Al Mubarak: “Esperamos que la donación ayude, aunque sea un poco, a aliviar los fuertes desafíos que enfrentan las personas afectadas”.

___

13:05

La reina Isabel II dijo el jueves a niños heridos que el ataque en Manchester fue “espantoso y perverso”, en una visita realizada a un hospital donde se encuentran en tratamiento.

La monarca de 91 años también habló con el personal del hospital y con algunos padres de los niños.

Doce niños menores de 16 años fueron hospitalizados después del atentado del lunes en la Manchester Arena.

___

12:25

Un funcionario británico dice que la policía de Manchester dejará de enviar información a Estados Unidos acerca de sus investigaciones del ataque hasta tanto reciba garantías de que no habrá más filtraciones a la prensa.

El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que se avanza en la investigación a pesar de las filtraciones.

Se prevé que la primera ministra Theresa May hable del asunto con el presidente Donald Trump en las próximas horas en Bruselas.

Las autoridades británicas están furiosas porque las fotos que contienen evidencia sobre la bomba usada en el ataque en Manchester aparecieron en el New York Times, aunque su proveniencia no estaba clara.

La policía de Manchester no hizo declaraciones sobre el hecho, más allá de que las filtraciones causaron angustia a las familias de las víctimas.

—Por Paisley Dodds

___

12:15

El jefe de la policía de Manchester dice que los allanamientos y cateos en la ciudad han hallado elementos de importancia para la investigación del ataque en la Manchester Arena.

El jefe Ian Hopkins dijo además que los ocho arrestos realizados fueron “significativos”, sin entrar en detalles. Dijo que los allanamientos continuarán durante varios días.

La policía ha allanado numerosas viviendas desde el martes y detenido entre otros al hermano del atacante Salman Abedi.

En cuanto a la filtración de pruebas de la investigación al diario New York Times, Hopkins dijo que era “absolutamente comprensible” que esto causara “gran angustia” a las familias que sufren.

___

11:55

La reina Isabel II arriba a un hospital pediátrico para visitar a los niños heridos en la explosión de la Manchester Arena y el personal médico que los trata.

Horas antes, a las 11 de la mañana, muchos en todo el país observaron un minuto de silencio por las víctimas del concierto del lunes por la noche. Se congregaron multitudes frente al Parlamento y la plaza Trafalgar en Londres, la plaza Albert en Manchester y otros lugares.

Doce niños menores de 16 años fueron transportados al Hospital Pediátrico Real de Manchester tras el ataque, que dejó 22 muertos y decenas de heridos.

___

11:40

Una revista alemana informa que el atacante de Manchester pasó por el aeropuerto de Duesseldorf cuatro días antes del ataque.

Fuentes no identificadas de la seguridad federal dijeron a Focus que Salman Abedi voló dos veces desde un aeropuerto alemán en los últimos años y no figuraba en ninguna lista internacional de personas a vigilar.

Un funcionario de la seguridad alemana confirmó el informe en declaraciones a The Associated Press el jueves. Habló bajo la condición de anonimato porque no se había autorizado la difusión de la información.

Focus informa que las autoridades alemanas tratan de determinar si Abedi tuvo contacto con extremistas islámicos en Alemania antes de viajar a Manchester la semana pasada. Dijo que voló de Fráncfort a Gran Bretaña en 2015.

La revista también dice que la policía británica informó a sus colegas alemanes que Abedi recibió entrenamiento paramilitar en Siria.

— Frank Jordans, Berlín