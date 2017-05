LO ULTIMO: Dejan de informar a EEUU sobre investigación

El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que se avanza en la investigación a pesar de las filtraciones.

Se prevé que la primera ministra Theresa May hable del asunto con el presidente Donald Trump en las próximas horas en Bruselas.

Las autoridades británicas están furiosas porque las fotos que contienen evidencia sobre la bomba usada en el ataque en Manchester aparecieron en el New York Times, aunque su proveniencia no estaba clara.

La policía de Manchester no hizo declaraciones sobre el hecho, más allá de que las filtraciones causaron angustia a las familias de las víctimas.

—Por Paisley Dodds

___

12:15

El jefe de la policía de Manchester dice que los allanamientos y cateos en la ciudad han hallado elementos de importancia para la investigación del ataque en la Manchester Arena.

El jefe Ian Hopkins dijo además que los ocho arrestos realizados fueron “significativos”, sin entrar en detalles. Dijo que los allanamientos continuarán durante varios días.

La policía ha allanado numerosas viviendas desde el martes y detenido entre otros al hermano del atacante Salman Abedi.

En cuanto a la filtración de pruebas de la investigación al diario New York Times, Hopkins dijo que era “absolutamente comprensible” que esto causara “gran angustia” a las familias que sufren.

___

11:55

La reina Isabel II arriba a un hospital pediátrico para visitar a los niños heridos en la explosión de la Manchester Arena y el personal médico que los trata.

Horas antes, a las 11 de la mañana, muchos en todo el país observaron un minuto de silencio por las víctimas del concierto del lunes por la noche. Se congregaron multitudes frente al Parlamento y la plaza Trafalgar en Londres, la plaza Albert en Manchester y otros lugares.

Doce niños menores de 16 años fueron transportados al Hospital Pediátrico Real de Manchester tras el ataque, que dejó 22 muertos y decenas de heridos.

___

11:40

Una revista alemana informa que el atacante de Manchester pasó por el aeropuerto de Duesseldorf cuatro días antes del ataque.

Fuentes no identificadas de la seguridad federal dijeron a Focus que Salman Abedi voló dos veces desde un aeropuerto alemán en los últimos años y no figuraba en ninguna lista internacional de personas a vigilar.

Un funcionario de la seguridad alemana confirmó el informe en declaraciones a The Associated Press el jueves. Habló bajo la condición de anonimato porque no se había autorizado la difusión de la información.

Focus informa que las autoridades alemanas tratan de determinar si Abedi tuvo contacto con extremistas islámicos en Alemania antes de viajar a Manchester la semana pasada. Dijo que voló de Francfort a Gran Bretaña en 2015.

La revista también dice que la policía británica informó a sus colegas alemanes que Abedi recibió entrenamiento paramilitar en Siria.

— Frank Jordans, Berlín