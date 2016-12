LO ULTIMO: Irán felicita a Damasco por su victoria en Aleppo

___

13:20

Irán felicitó a sus aliados en Damasco por expulsar a los rebeldes de Aleppo, donde todavía hay combates a pesar de un acuerdo de alto el fuego para la evacuación de los insurgentes y las decenas de miles de civiles que siguen en el enclave.

El presidente del parlamento iraní, Ali Larijani, dijo el miércoles que los "valientes hijos de la región" obligaron a los "terroristas mercenarios" a retirarse.

Miles de combatientes chiíes de Irán, Líbano, Irak y Afganistán combaten en la guerra civil siria con las fuerzas del presidente Bashar Assad, que se acercan a la victoria en Aleppo, la mayor ciudad del país y su antiguo centro comercial. Damasco cuenta también con el respaldo de la ofensiva aérea de Rusia, su principal aliado en el conflicto.

El general Rahim Safavi, un destacado asesor del líder supremo de Irán, dijo que tras Aleppo "los estadounidenses se han dado cuenta de que la República Islámica de Irán es un actor clave en el suroeste de Asia".

___

12:40

Aviones de combate reanudaron el miércoles los bombardeos sobre vecindarios que siguen en manos de rebeldes en el este de Aleppo, amenazando cada vez más la tregua alcanzada en la víspera para la ciudad, según activistas sirios.

El activista Mahmoud Raslan dijo que un avión bombardeó el distrito de Ansari de la ciudad el miércoles. La aeronave "comenzó a atacar como si no existiera un 'alto el fuego' o 'evacuación de civiles''', explicó.

El ataque es un anuncio de facto de que "nos van a matar a todos", señaló Raslan.

Ibrahem alHaj, miembro de un equipo de emergencias en el este de la ciudad, confirmó los bombardeos. No estuvo claro si los aviones eran sirios o rusos.

Rusia y Turquía mediaron un alto el fuego para evacuar a los rebeldes sirios y civiles del último bastión opositor en el este de Aleppo, pero parece que la tregua fracasaba el miércoles, según ambos bandos.

___

11:50

El ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, descartó un nuevo diálogo con Estados Unidos sobre Siria calificándolo de "inútil".

En declaraciones publicadas por agencias de noticias rusas el miércoles, Lavrov dijo que Moscú tiene muchas esperanzas en las conversaciones sobre Siria con Turquía y cree que podrían ser "más efectivas que los meses de estancamiento inútiles que hemos tenido con Estados Unidos".

Cada vez que se alcanza un acuerdo, Washington "retrocede" en lo que se había pactado, lamentó Lavrov.

Rusia y Turquía mediaron un alto el fuego para evacuar a los rebeldes sirios y civiles del último bastión opositor en el este de Aleppo, pero parece que la tregua fracasaba el miércoles, según ambos bandos.

___

11:45

La responsible de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, pide al gobierno sirio y a Rusia que hagan todo lo que está en su mano para proteger a los civiles mientras se preparan para tomar el último reducto rebelde en la sitiada ciudad de Aleppo.

"La prioridad ahora, en estas horas, es proteger a los civiles, garantizar su traslado seguro y controlado a un lugar seguro", dijo en un comunicado el miércoles.

"Esto es responsabilidad especialmente del gobierno sirio y sus aliados", agregó advirtiendo que "quienes cometan crímenes de guerra responderán por ellos".

___

11:40

Los autocares que iban a evacuar a rebeldes y a decenas de miles de civiles desde el este de Aleppo abandonaron el paso próximo a los límites del bastión rebelde y dieron la vuelta, según medios estatales.

La marcha de los buses podría indicar un importante retraso en las evacuaciones e incluso el colapso del acuerdo de alto el fuego.

La televisora libanesa al-Manar TV emitió imágenes que mostraron como los vehículos gubernamentales, de color verde, partían del punto de evacuación sin pasajeros a bordo el miércoles.

Al-Manar es el brazo mediático del grupo insurgente libanés chií Jezbolá, que participa en la guerra civil siria del lado de las tropas del presidente Bashar Assad.

Los bombardeos se reanudaron el miércoles en los límites del único enclave que mantiene la oposición en Aleppo.

___

11:15

Un asesor legal de facciones de la oposición siria dijo el miércoles que combatientes iraníes incumplieron el acuerdo de evacuación de Aleppo al retomar los bombardeos sobre la parte rebelde de la ciudad.

Voluntarios chiíes de Líbano, Irak, Irán y Afganistán combaten en la guerra civil siria con las fuerzas del presidente Bashar Assad. Damasco cuenta también con el respaldo de Rusia, su principal aliado en el conflicto.

Según Osama Abu Zayd, aunque Rusia reiteró su compromiso con el acuerdo de tregua, el comandante iraní en Siria obstruye el pacto.

En declaraciones a The Associated Press el miércoles, Aby Zayd dijo: "Está claro que los rusos no pueden hacer que Irán cumpla con el acuerdo". Milicias iraníes y Jezbolá bombardean cuatro vecindarios de Aleppo que siguen controlados por los rebeldes, agregó.

Abu Zayd habló desde las afueras de Aleppo y explicó que los iraníes están haciendo nuevas peticiones, incluyendo recuperar los restos de sus compatriotas fallecidos en la ciudad y la liberación de los retenidos en Idlib.

___

11:00

Rebeldes sirios en la sitiada ciudad de Aleppo incumplieron el acuerdo de alto el fuego, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los insurgentes "retomaron las hostilidades" al amanecer intentando romper las líneas del ejército sirio en el noroeste, explicó el comunicado emitido el miércoles por Moscú.

Los rebeldes dispararon además a un convoy que debía salir a primera hora de la mañana de un vecindario del este de Alepo con los insurgentes que acordaron salir de la ciudad para ir a Idlib, añadió la nota.

Se esperaba que rebeldes y civiles fueran evacuados de su último bastión en el este de Aleppo tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado en la víspera entre las facciones que siguen en la ciudad y Damasco.

___

10:50

Activistas sirios denunciaron nuevos bombardeos en la zona rebelde del este de Aleppo, a pesar de un alto el fuego para permitir la evacuación de los combatientes y civiles que permanecían en la zona.

Mahmoud Raslan, activista en Aleppo, contó que estaba informando para una agencia turca cuando un cohete impactó detrás de él a las 10:15 del miércoles. Compartió un audio con la grabación de la explosión con The Associated Press.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo por su parte que en el distrito de Saif al-Dawleh se escuchó una explosión a la misma hora.

Fuerzas progubernamentales cercaron a miles de civiles y combatientes en el este de Aleppo tras una ofensiva para retomar el control de la ciudad. La implementación del acuerdo alcanzado el martes para evacuar a civiles y rebeldes de la zona, que supone la rendición de facto de la oposición, se demoró el miércoles.

___

08:50

La salida de rebeldes sirios y civiles de su último reducto en el este de Aleppo se demoró el miércoles.

Se esperaba que la evacuación comenzase a primera hora de la mañana, horas después de que los rebeldes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en la víspera para evacuar el este de Aleppo — su rendición de facto y un momento clave en la guerra civil que sacude Siria desde hace más de cinco años.

La televisora panárabe al-Mayadeen emitió el miércoles imágenes de autocares del gobierno sirio esperando en el punto de evacuación acordado. No estuvo claro de inmediato qué causó la demora.

La operación podría retrasarse al menos dos horas más, según la televisora estatal. Los autobuses estaban preparados para trasladar a 5.000 combatientes y a sus familias a Atareb, una localidad controlada por la oposición en la zona rural de la provincia de Aleppo.