LO ULTIMO: Gimnasio de agresor en Londres ayudará a policía

En una carta colocada en la fachada del edificio, el Ummah Fitness Centre indicó que los empleados ayudarían “a la policía de todas las formas que podamos” mientras los investigadores intentan descubrir más información sobre Khuram Shazad Butt.

Butt fue uno de los tres hombres que estrellaron una camioneta contra los peatones en el Puente de Londres y después apuñalaron a la gente en el cercano Borough Market. Siete personas murieron y docenas resultaron heridas en el ataque del sábado por la noche.

Los vecinos describieron a Butt como un gran aficionado a las pesas, Transport for London confirmó que había trabajado para el Metro de Londres en atención al cliente hasta el pasado octubre.

10:30

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha prometido acelerar los esfuerzos para identificar a las víctimas en el ataque del sábado en el que murieron siete personas y docenas resultaron heridas, según dijo el lunes el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis.

Ignacio Echeverría, un banquero español de 39 años, sigue desaparecido desde que intentó ayudar a una mujer herida cerca de Borough Market, junto al Puente de Londres, según explicó su padre basándose en la versión de un amigo de Echeverría, que estaba en el lugar.

El amigo dijo haber visto a Echeverría por última vez tirado en el suelo tras enfrentarse a uno de los agresores.

El padre de Ignacio, Joaquín Echeverría, dijo a The Associated Press que la familia viajaría a Londres el martes para reunirse con otros parientes allí, y señaló que las autoridades no habían compartido ninguna información con ellos.

El empleador del hijo, HSBC, ha proporcionado los servicios de un detective privado para ayudar a buscar información.

7:40

Las autoridades británicas realizaban el martes una nueva redada en un vecindario cerca de la vivienda de dos de los agresores del Puente de Londres, horas después de que la policía anunció la puesta en libertad de todos los detenidos tras el ataque.

Las 12 personas arrestadas desde el ataque del pasado sábado en la noche en el barrio de Barking, en el este de la ciudad, quedaron en libertad sin cargos, dijo la policía de Londres. El cateo del martes tenía lugar en Ilford, justo al norte de Barking.

El ataque causó siete muertos y docenas de heridos y la policía abatió a los tres agresores, que vestían chalecos bomba falsos.

Uno de ellos, Khuram Shazad Butt, había aparecido en el documental "The Jihadis Next Door" y era conocido de las autoridades. El segundo hombre, Rachid Redouane, no había levantado ninguna sospecha. La policía no desveló la identidad del tercer agresor.