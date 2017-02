LO ÚLTIMO: Abogado vincula a somalíes en EEUU con terrorismo

___

15:35

Los abogados que defienden las restricciones migratorias decretadas por el presidente Donald Trump dicen que varios somalíes que se encuentran en Estados Unidos han sido vinculados a un grupo terrorista.

El abogado August Flentje dijo a la Corte de Apelaciones del 9no Circuito que el caso se movía de prisa y que el gobierno no había incluido aún evidencia que sustentara la orden ejecutiva.

La jueza Michelle Friedland preguntó si el gobierno había vinculado con actos terroristas a algún inmigrante de los siete países afectados.

Flentje señaló a somalíes en Estados Unidos vinculados al grupo terrorista al-Shabab.

Flentje alegó que el presidente tiene derecho a evaluar el riesgo a la seguridad nacional y definió los países a incluir en la lista según determinaciones de los últimos dos años del Congreso y su predecesor.

___

15:25

Los jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que escuchan los argumentos sobre las restricciones a la inmigración impuestas por el presidente Donald Trump se dijeron escépticos de la necesidad de ese decreto.

La jueza de circuito Michelle T. Friedland, que fue nombrada por el presidente Barack Obama, preguntó si el gobierno tiene alguna prueba que vincule con el terrorismo a las siete naciones de mayoría musulmana incluidas en la orden ejecutiva.

August Flentje, asesor legal especial del subsecretario de Justicia y quien está presentando los argumentos en nombre de la Casa Blanca, dijo que el gobierno está al tanto de que algunos extranjeros fueron arrestados en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero no abundó en detalles de esa evidencia.

Señaló también que el presidente tiene amplias atribuciones para hacer valer la seguridad nacional.

___

16:30

El presidente Donald Trump dijo el martes a un jefe policial de Texas que ambos podrían "destruir" la carrera de un legislador estatal que pretende reformar las leyes de confiscación de activos.

Según detractores, la policía abusa de esa normativa y la aprovecha como fuente para la obtención de recursos.

La declaración del mandatario suscitó risas durante una reunión que tuvo con jefes policiales en la Casa Blanca.

Antes, el jefe policial del condado Rockwall, Harold Eavenson, había criticado a un senador estatal, al que no señaló por su nombre, porque el legislador afirma que la policía no debería recibir dinero de confiscaciones si el caso no ha concluido en una condena.

Trump respondió: "¿Quién es ese senador estatal? ¿Podría dar su nombre? Destruiremos su carrera".

El jefe policial se abstuvo de precisar el nombre del legislador y no quedó claro a quién se refería.

El senador estatal republicano Konni Burton ha propuesto reformas radicales a las confiscaciones de activos, pero fue renuente a responder preguntas de la prensa afuera del Senado en Austin, Texas.

___

14:10

La Casa Blanca afirmó el martes que el presidente Donald Trump "respeta la rama judicial" a pesar de sus críticas fuertes contra un juez luego de que congeló un decreto para bloquear la entrada de personas de naciones mayormente musulmanas y limitar la recepción de refugiados.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó que no hay "ninguna duda" sobre el respeto del presidente a los tribunales.

Previamente, el presidente dijo a los miembros de la Asociación Nacional de Sheriffs que el enfrentamiento de su gobierno con el poder judicial por su orden ejecutiva de inmigrantes y refugiados podría terminar en la Corte Suprema de la nación.

Trump dijo que va a llevar su lucha "a través del sistema" a fin de reactivar su decreto.

El presidente Trump recurrió a Twitter el sábado para burlarse del magistrado federal de distrito James Robart como un "supuesto juez", al tiempo que consideró su fallo como "ridículo", pues pudiera permitir que personas malas y peligrosas ingresen a Estados Unidos.

___

12:55

El Senado votó el martes 52-47 en favor de seguir adelante con la nominación del senador de Alabama, Jeff Sessions, como secretario de Justicia. Se prevé que la cámara confirme la nominación el miércoles, pese a que senadores demócratas se oponen.

Los demócratas han cuestionado el compromiso de Sessions con los derechos civiles, su oposición a varias leyes de inmigración y se preguntan si es que actuará de manera independiente, sin influencia del presidente Donald Trump, si fuera el principal funcionario judicial del país.

___

12:30

El Senado confirmó la nominación de Betsy Devos como secretaria de Educación. El vicepresidente Mike Pence decidió la confirmación después de que la votación quedara 50-50.

El historiador del Senado dice que es la primera vez que un vicepresidente tiene que romper un empate en la confirmación de un integrante de un gabinete.

Las republicanas Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, se aliaron con los demócratas para votar en contra de la nominación de DeVos.

Los demócratas citaron la falta de experiencia de DeVos en asuntos de educación pública y sus intereses financieros en organizaciones que promueven las escuelas que funcionan de manera independiente a las juntas escolares locales.

DeVos ha dicho que se desvincularía de las organizaciones en cuestión.

___

10:30

El presidente Donald Trump declaró que su decreto sobre las restricciones a refugiados e inmigrantes podría quedar en manos de la Corte Suprema.

En declaraciones el martes a reporteros, Trump dijo que trabajará "dentro del sistema" para impulsar su orden ejecutiva. Pero al mismo tiempo expresó esperanzas de que la medida no tenga que llegar al máximo tribunal, porque según él, el decreto es "sentido común".

La orden ejecutiva de Trump frenó en seco el programa estadounidense de admisión de refugiados, y prohibió el ingreso al país de ciudadanos de siete países de mayoría islámica. El fin de semana, un juez en Seattle bloqueó temporalmente la medida, y Trump reaccionó fustigándolo agriamente.

___

10:20

El presidente Donald Trump dice que no puede creer que tenga que dirimir en las cortes la suerte del decreto que emitió restringiendo la entrada al país a inmigrantes y refugiados, pues según él, es una medida necesaria para proteger a la ciudadanía.

Trump, en un encuentro en la Casa Blanca con jefes locales de policías, denunció que hay gente "con malas intenciones" que "quiere quitarnos muchos de nuestros poderes". Afirmó que hay más gente que apoya sus políticas que las que protestan en contra de su decreto, que frenó en seco el programa estadounidense de re4cepción de refugiados y le impidió la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

Abogados federales y estatales debatirán la medida el martes ante un panel de jueces federales.

____

10

El presidente de Estados Unidos Donald Trump hablará el martes por teléfono con el presidente de Turquía por primera vez desde que asumió el cargo, informaron fuentes oficiales turcas.

Las fuentes dijeron que el diálogo entre Trump y el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan tendrá lugar a eso de las 4 de la tarde (2100 GMT).

Bajo la presidencia de Barack Obama, las relaciones entre los dos países eran tensas debido a la negativa de Estados Unidos de extraditar a Turquía al clérigo islámico Fetula Gulen, a quien Turquía acusa de organizar el intento de golpe del 15 de julio del año pasado.

___

8:40

El hombre designado por el presidente Trump para ser secretario del Trabajo admitió que una vez contrató a una empleada doméstica que no tenía permiso para trabajar en Estados Unidos.

Andrew Puzder emitió un comunicado informando que la empleada trabajó para ellos por unos años y que la pareja no sabía "que ella no tenía permiso legal para trabajar en Estados Unidos".

Afirmó que cuando se enteraron de la situación "inmediatamente la despedimos y le ofrecimos asistencia para que pueda obtener status legal".

Puzder, ejecutivo de una cadena de comida rápida, agregó que él y su esposa "hemos pagado todos los impuestos correspondientes al IRS y al estado de California".