LO ÚLTIMO: Erdogan culpa a Siria del ataque químico

En una entrevista en vivo en la televisora 24 el sábado por la noche, Erdogan rechazó la posición de Damasco de que no usó armas químicas.

"Dicen que provino de un almacén de una organización terrorista allí. Para nada", afirmó.

"Tenemos la información del radar y los informes forenses. Algunos dicen que Siria no tiene armas químicas. Desde luego que cuenta con ellas. Está claro qué aviones las arrojaron", agregó.

Indicó que la OTAN también tiene todos los registros del radar.

El ataque con armas químicas en Khan Sheikhoun dejó 87 muertos. En represalia, Estados Unidos lanzó 59 misiles el viernes en la madrugada sobre una base aérea siria.

Erdogan expresó su respaldo al ataque estadounidense sobre la base aérea Shayrat, pero dijo que no debería terminar allí, y le pidió a Moscú que se una al esfuerzo.

"Rusia también debería unirse a esto y debería dejar de apoyar a Assad", señaló el mandatario turco.

___

22:30

Un ataque aéreo sobre un pueblo del noroeste de Siria bajo control de los rebeldes dejó al menos 18 muertos, informaron el sábado activistas de la oposición siria.

El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, precisó que los fallecidos por el ataque en el centro de Urom al-Joz incluyeron a cinco niños y dos mujeres.

El grupo activista Ariha Hoy enumeró los nombres de las 18 personas muertas en la ofensiva aérea, pero advirtió que el número de muertos podría aumentar, pues muchos de los heridos están graves.

Urom al-Joz está en la provincia de Idlib, un bastión rebelde.

___

20:15

Una bomba explota en un autobús cerca de la ciudad central de Homs, mata a una mujer y causa heridas a otros 25 pasajeros, informa la TV estatal siria.

No hubo mayores detalles, pero el gobernador de Homs, Talal Barrazi, dijo a The Associated Press vía telefónica que la bomba fue colocada en un bus que transporta trabajadores de una fábrica local.

El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos confirmó la muerte de una mujer y dijo que hubo más de 20 heridos.

___

15:00

Activistas sirios y la prensa estatal dicen que un ataque aéreo de la coalición encabezada por Estados Unidos a una aldea norteña en poder del grupo Estado Islámico mata al menos a 13 civiles, entre ellos varios niños.

El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos dice que murieron 15 personas, entre ellas cuatro niños, en el ataque a Hneida.

La aldea se encuentra en la provincia de Raqqa, donde combatientes sirios respaldados por Estados Unidos están a la ofensiva contra ISIS.

___

14:45

Un centenar de manifestantes se concentran frente a la embajada de Estados Unidos en la capital turca para protestar el ataque con misiles a una base aérea siria.

Utku Reyhan, secretario general del Partido Patriota, que organizó el acto, dijo que "no hay solución desde Estados Unidos, todo lo que viene de Estados Unidos es caos y sangre".

"Debemos concentrarnos en resolver el problema sirio con el gobierno sirio y nuestros vecinos Irak e Irán".

___

13:30

El canciller turco Mevlut Cavusoglu dijo el sábado que Ankara considera apropiada la intervención de Estados Unidos en Siria, pero insuficiente.

Desde Antalya, en el sur de Turquía, el funcionario dijo que si la operación estadounidense se limita solo a atacar una base aérea siria, entonces es una "intervención cosmética" a menos que quite al presidente Bashar Assad del poder.

Cavusoglu, cuyo país es fuerte aliado de la oposición siria, dijo que el proceso más ideal será la solución política que lleve a un gobierno de transición aceptado por todos los sirios.

___

11:50

Aviones de combate bombardearon el sábado la localidad en el norte de Siria donde esta semana murieron decenas de personas en un ataque con armas químicas, según activistas sirios de oposición.

Una mujer murió y otra persona resultó herida en el ataque aéreo sobre la zona oriental de Khan Sheikhoun, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña.

Se trata de la primera víctima que provoca el conflicto en la ciudad desde el ataque con armas químicas del martes, en el que murieron 87 personas.