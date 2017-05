LO ÚLTIMO: Califican a Noriega como “personaje siniestro”

Roberto Eisenmann dijo a The Associated Press que Noriega se convirtió en un “narco-dictador” y en asesino “de los más brutales”, y mencionó la decapitación del opositor Hugo Spadafora en 1985 y el fusilamiento de un grupo de militares que intentó una sublevación en 1989, la cual se conoció como la masacre de Albrook. En ambos casos Noriega fue condenado en ausencia mientras pagaba prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

“No pudo cumplir el sueño de todo militar que es morir en forma heroica, porque cuando sonaron los tiros, a pesar de ser un criminal, lo que hizo fue huir”, agregó en referencia a que se refugió en la embajada del Vaticano en Panamá tras la invasión de Estados Unidos que lo expulsó del poder el 20 de diciembre de 1989.

El diario fundado por Eisenmann _La Prensa_ fue clausurado varias veces por el régimen al que combatió.

___

9:15

El gobierno panameño anunció el martes que no habrá tiempo libre para la ciudadanía con motivo del fallecimiento del ex dictador Manuel Noriega.

Usualmente en Panamá se declara asueto nacional tras el fallecimiento de un presidente.

Pero un anuncio del Ministerio de Comunicaciones advierte que si bien es verdad que Noriega fue declarado jefe de gobierno por un breve período en 1989, esa medida fue luego considerada inconstitucional.

___

4:00

Aurelio Barria, quien fue líder de la Cruzada Civilista, el movimiento opositor que organizó protestas contra el régimen de Manuel Noriega, declaró que su muerte debe hacer reflexionar a los panameños para que no se repita un capítulo tan oscuro de su historia.

Ha causado algo de sorpresa que Barria y otros opositores durante la época de Noriega no han ofrecido críticas duras contra el hombre que reprimió duramente sus movimientos, y obligó a muchos de ellos a irse al exilio.

Carolina Cruz, ama de casa de 65 años de edad, dijo a The Associated Press que “durante su gobierno murió mucha gente, pero su salud se había deteriorado y pasó muchos años en la cárcel”.

El martes las calles de Panamá estaban en calma, sin asambleas a favor ni en contra del ex dictador.

___

1:00

Manuel Antonio Noriega, el ex dictador panameño que fue un importante aliado de Estados Unidos, despachó matones para atacar a sus rivales políticos y trabajó para el cartel de Medellín antes de ser depuesto por una invasión estadounidense, falleció el lunes en un hospital de la capital de su país. Tenía 83 años.

El presidente Juan Carlos Varela confirmó el deceso, aunque no informó sobre la causa. Un amigo de la familia, que habló a condición de no ser identificado, dijo a The Associated Press que Noriega fue desconectado del aparato que lo ayudaba a respirar.

“Muerte de Manuel A. Noriega cierra un capítulo de nuestra historia; sus hijas y sus familiares merecen un sepelio en paz”, señaló el mandatario panameño en su cuenta de Twitter. Una veintena de policías llegó hasta el hospital Santo Tomás de la capital la madrugada el martes para resguardar el lugar.