LO ÚLTIMO: Algunos manifestantes anti Trump enfrentan cargos

15:50

La mayoría de los cerca de 230 manifestantes arrestados durante la investidura presidencial de Donald Trump serán acusados por el delito grave de provocar disturbios, informaron fiscales federales.

La ofensa conlleva una sentencia de hasta 10 años en prisión y una multa de hasta 250.000 dólares, indicó la fiscalía. Las personas detenidas comparecerían el sábado ante una corte en Washington.

La mayor parte de los arrestados serán liberados sin el pago de una fianza y deberán volver en febrero a la corte, agregaron los fiscales.

Los arrestos se llevaron a cabo en un tramo de cuatro cuadras en el centro de Washington alrededor de la hora en la que Trump rendía su juramento.

15:00

Madonna dijo que fue necesario "este horrible momento" en el que Donald Trump fue investido como presidente para despertar a Estados Unidos.

La cantante pop utilizó un lenguaje soez durante su discurso por la Marcha de las Mujeres en Washington para dar énfasis a su oposición a Trump. Sus comentarios fueron transmitidos en vivo en la televisión de paga.

Afirmó que la marcha del sábado significa "que estamos lejos de terminar" y es el principio de una revolución para pelear por los derechos de libertad e igualdad.

La intérprete dijo que los estadounidenses que concuerdan con esa ideología deben unirse para sobrevivir "a través de esta oscuridad" y demostrar que "no tenemos miedo, no estamos solos".

17:30

Un centenar de mujeres argentinas y estadounidenses se unieron a las protestas globales contra Donald Trump ante la embajada estadounidense de Buenos Aires.

Con pancartas en inglés y en español en las que se leían mensajes como "Trump ama el odio" y "Las mujeres resisten", "Construye puentes, no muros" o "Marcha de mujeres en Argentina. No a Macri-Trump", las mujeres lanzaron su protesta al canto de "No mi presidente".

Para algunas de ellas, las políticas de Trump presentan similitudes con las del presidente argentino, Mauricio Macri, en especial en lo relacionado al servicio de salud.

13:20

La enorme concurrencia a la Marcha de las Mujeres en Washington obligó a los organizadores a cambiar la ruta y ahora ya no podrán pasar frente a la Casa Blanca.

Eso lo dijo un funcionario del Distrito de Columbia que habló a condición de no dar su nombre porque no estaba autorizado a informar.

-Por Ben Nuckols

12:40

Tantas personas llegaron a la Marcha de las Mujeres en Chicago que los organizadores decidieron no caminar por el centro de la ciudad y extendieron el mitin donde comenzó, frente al Lago Michigan.

Los manifestantes siguen llegando a la marcha, muchos con letreros donde critican al presidente Donald Trump.

12:05

El presidente Donald Trump vio la Marcha de las Mujeres desde la ventana de su limusina cuando su convoy iba de regreso a la Casa Blanca después de estar en un servicio religioso en la Catedral Nacional en Washington.

Al llegar a una intersección, los carros comenzaron a sonar el claxon mientras algunos manifestantes alzaban sus pancartas.

11:35

El cineasta Michael Moore dijo que estaba participando en la Marcha de las Mujeres en Washington "poner fin a la carnicería de Trump", en referencia a una frase que el propio mandatario dijo al pronunciar su discurso de juramentación.

"Esta carnicería estadounidense termina aquí", aseveró Trump el viernes.

Moore exhortó a los participantes en la marcha a telefonear todos los días a sus congresistas para protestar por las políticas del nuevo mandatario.

10:10

Hillary Clinton elogió el sábado a las mujeres que asisten a la Marcha de Mujeres convocada en Washington.

La ex candidata presidencial demócrata agradeció a las asistentes a través de Twitter por "ponerse de pie, hablar y marchar por nuestros valores". Dijo que es eso "tan importante como siempre".

Agregó que "siempre somos Más Fuertes Juntos", su lema de campaña.

Clinton asistió a la investidura del presidente Donald Trump la víspera.

9:40

Un funcionario municipal en Washington dice que la asistencia a la Marcha de Mujeres es ahora de 500.000 personas, más del doble de lo previsto inicialmente.

Kevin Donahue, vicealcalde a cargo de seguridad y justicia, dice en Twitter que los organizadores de la marcha incrementaron el cálculo a medio millón.

Había señales desde temprano que las multitudes superarían de lejos las del viernes, reunidas para observar la investidura del presidente Donald Trump.

8:00

Miles de mujeres se están concentrando en Washington el sábado para una demostración de fuerza en el primer día completo de la presidencia de Donald Trump.

Los organizadores de la Marcha de las Mujeres sobre Washington esperan una concurrencia de más de 200.000 personas, una cifra que se compararía favorablemente con la de los asistentes a la ceremonia de investidura de Trump. Las participantes están "ofendidas y asustadas" por el nuevo presidente y quieren mayor voz para las mujeres en la vida política, de acuerdo con los organizadores.

La marcha está siendo replicada en otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Los Angeles y Chicago, así como en el extranjero, entre ellas Estocolmo, Barcelona, Sydney y Copenhague.