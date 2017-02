Lluvias fuertes en Bolivia dejan un muerto

El cuerpo del hombre aún no ha sido identificado y se cree que era un indigente que vivía bajo de un puente, explicó a The Associated Press el bombero Roxney Borda. El desconocido fue arrastrado por el agua hacia los canales de la ciudad y murió ahogado, agregó.

En un par de horas la lluvia fuerte que cayó en la ciudad de Santa Cruz, a unos 540 kilómetros al este de la ciudad de La Paz, inundó varios barrios. Según medios locales era posible que haya más muertos, pero las autoridades no lo han confirmado.

Una granizada torrencial en el departamento de Chuquisaca prácticamente paró la ciudad el viernes por la noche. Las autoridades han reportado daños considerables en casas, autos y cultivos. El granizo acumulado llegó a más de un metro de alto.

En la parte del chaco boliviano no se registraron lluvias y la sequía continúa.